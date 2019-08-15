Son Dakika Haberleri: ''New York'un yarısıyla yattım'' diyen kıvrımlı model, müjdeli haberi duyurdu!
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''New York'un yarısıyla yattım'' diyen kıvrımlı model, müjdeli haberi duyurdu!

2 saat önce

Olay yaratan açıklamalarıyla magazin gündeminden düşmeyen ünlü model Ashley Graham, Instagram hesabından hamile olduğunu duyurdu.

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31 yaşındaki büyük beden model Ashley Graham, müjdeli haberi Instagram hesabından duyurdu.
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9 yıllık eşi Justin Ervin'in paylaştığı fotoğrafta gülücükler saçan Graham, sevenlerine hamile olduğunu söyledi.
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Graham ise kendi hesabından paylaştığı bir videonun altına şu notu düştü: ''Bugün 9 önce hayatımın aşkıyla evlendim. Dünyadaki en sevdiğim kişi ile harika bir yolculuk oldu! Bugün, büyüyen ailemizi kutlarken, çok mutlu, minnettar ve heyecanlı hissediyoruz! Mutlu yıldönümleri!''
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Kıvrımlı fiziği ve modelliğini yaptığı tasarım mayolarla büyük beğeni toplayan Graham, eşi Justin Ervin ile sosyal medya üzerinden sık sık paylaşım yapıyor.
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Instagram'da 8 milyonu aşkın takipçisi bulunan güzel modelin paylaşımları, yorum ve beğeni yağmuruna tutuluyor.
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Olay itiraflarıyla magazin gündemini meşgul eden Ashley, kocası Ervin ile tanışmadan önceki erkek arkadaşları için, ''Onlarla yattığım için kaybettim.'' demişti.
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''Gerçek aşkı bulmak için New York'un yarısıyla yattım'' diyen kıvrımlı model, erkeklerin istediklerini aldıktan sonra çok değiştiğini, sırf bu yüzden eşi Justin ile evlenene dek beraber olmadığını anlatmıştı.
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Eşiyle bir kilisede tanıştığını söyleyen Ashley, ''Bir dostluğumuz vardı ve bizim için önemli olan iletişimi, güveni arttırmaktı. Elbette cinsel olarak da birbirimize ilgi duyuyorduk ama bunu ağırdan almaya karar vermiştik.''
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''Onunla cinsel ilişki nasıl olacak?' diye endişelenmedim. Bundan çok daha fazlasına odaklanmıştım: Ona güveniyor muyum? Hayatımın geri kalanında birlikte olmak istediğim kişi o mu, gibi."
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Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 10:07 
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