''New York'un yarısıyla yattım'' diyen kıvrımlı model, kocasıyla İtalya tatilinde!

1 31 yaşındaki büyük beden model Ashley Graham, 10 yıllık eşi Justin Ervin ve arkadaşlarıyla uzun bir tatile çıktı.

2 Kıvrımlı fiziği ve modelliğini yaptığı tasarım mayolarla büyük beğeni toplayan Graham, eşi Justin Ervin ile sosyal medya üzerinden sık sık paylaşım yapıyor.

3 Instagram'da 8 milyonu aşkın takipçisi bulunan güzel modelin tatil paylaşımları, yorum ve beğeni yağmuruna tutuluyor.



4 Olay itiraflarıyla magazin gündemini meşgul eden Ashley, kocası Ervin ile tanışmadan önceki erkek arkadaşları için, ''Onlarla yattığım için kaybettim.'' demişti.



5 ''Gerçek aşkı bulmak için New York'un yarısıyla yattım'' diyen kıvrımlı model, erkeklerin istediklerini aldıktan sonra çok değiştiğini, sırf bu yüzden eşi Justin ile evlenene dek beraber olmadığını anlatmıştı.

6 Eşiyle bir kilisede tanıştığını söyleyen Ashley, ''Bir dostluğumuz vardı ve bizim için önemli olan iletişimi, güveni arttırmaktı. Elbette cinsel olarak da birbirimize ilgi duyuyorduk ama bunu ağırdan almaya karar vermiştik.''

7 ''Onunla cinsel ilişki nasıl olacak?' diye endişelenmedim. Bundan çok daha fazlasına odaklanmıştım: Ona güveniyor muyum? Hayatımın geri kalanında birlikte olmak istediğim kişi o mu, gibi."

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22