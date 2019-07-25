''New York'un yarısıyla yattım'' diyen kıvrımlı model, kocasıyla İtalya tatilinde!

1
31 yaşındaki büyük beden model Ashley Graham, 10 yıllık eşi Justin Ervin ve arkadaşlarıyla uzun bir tatile çıktı.
2
Kıvrımlı fiziği ve modelliğini yaptığı tasarım mayolarla büyük beğeni toplayan Graham, eşi Justin Ervin ile sosyal medya üzerinden sık sık paylaşım yapıyor.
3
Instagram'da 8 milyonu aşkın takipçisi bulunan güzel modelin tatil paylaşımları, yorum ve beğeni yağmuruna tutuluyor.
4
Olay itiraflarıyla magazin gündemini meşgul eden Ashley, kocası Ervin ile tanışmadan önceki erkek arkadaşları için, ''Onlarla yattığım için kaybettim.'' demişti.
5
''Gerçek aşkı bulmak için New York'un yarısıyla yattım'' diyen kıvrımlı model, erkeklerin istediklerini aldıktan sonra çok değiştiğini, sırf bu yüzden eşi Justin ile evlenene dek beraber olmadığını anlatmıştı.
6
Eşiyle bir kilisede tanıştığını söyleyen Ashley, ''Bir dostluğumuz vardı ve bizim için önemli olan iletişimi, güveni arttırmaktı. Elbette cinsel olarak da birbirimize ilgi duyuyorduk ama bunu ağırdan almaya karar vermiştik.''
7
''Onunla cinsel ilişki nasıl olacak?' diye endişelenmedim. Bundan çok daha fazlasına odaklanmıştım: Ona güveniyor muyum? Hayatımın geri kalanında birlikte olmak istediğim kişi o mu, gibi."