Son Dakika Haberleri: ''New York'un yarısıyla yattım'' diyen kıvrımlı model, kocasıyla İtalya tatilinde!
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''New York'un yarısıyla yattım'' diyen kıvrımlı model, kocasıyla İtalya tatilinde!

44 dakika önce

Olay yaratan açıklamalarıyla magazin gündeminden düşmeyen ünlü model Ashley Graham, eşi Justin Ervin ve arkadaşlarıyla İtalya tatiline çıktı.

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31 yaşındaki büyük beden model Ashley Graham, 10 yıllık eşi Justin Ervin ve arkadaşlarıyla uzun bir tatile çıktı.
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Kıvrımlı fiziği ve modelliğini yaptığı tasarım mayolarla büyük beğeni toplayan Graham, eşi Justin Ervin ile sosyal medya üzerinden sık sık paylaşım yapıyor.
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Instagram'da 8 milyonu aşkın takipçisi bulunan güzel modelin tatil paylaşımları, yorum ve beğeni yağmuruna tutuluyor.
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Olay itiraflarıyla magazin gündemini meşgul eden Ashley, kocası Ervin ile tanışmadan önceki erkek arkadaşları için, ''Onlarla yattığım için kaybettim.'' demişti.
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''Gerçek aşkı bulmak için New York'un yarısıyla yattım'' diyen kıvrımlı model, erkeklerin istediklerini aldıktan sonra çok değiştiğini, sırf bu yüzden eşi Justin ile evlenene dek beraber olmadığını anlatmıştı.
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Eşiyle bir kilisede tanıştığını söyleyen Ashley, ''Bir dostluğumuz vardı ve bizim için önemli olan iletişimi, güveni arttırmaktı. Elbette cinsel olarak da birbirimize ilgi duyuyorduk ama bunu ağırdan almaya karar vermiştik.''
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''Onunla cinsel ilişki nasıl olacak?' diye endişelenmedim. Bundan çok daha fazlasına odaklanmıştım: Ona güveniyor muyum? Hayatımın geri kalanında birlikte olmak istediğim kişi o mu, gibi."
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Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 11:01 
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