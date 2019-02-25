Son Dakika Haberleri: İstanbul'un Sakin İlçesiydi, Şimdilerde İğne Atsan Yere Düşmüyor! Eski Güzel İstanbul'dan Kareler

İstanbul'un Sakin İlçesiydi, Şimdilerde İğne Atsan Yere Düşmüyor! Eski Güzel İstanbul'dan Kareler

4 saat önce

Eski İstanbul'u özleyenler için; bir iç çektirip, özlem gidertecek, tarihe ışık tutan eski İstanbul'dan özel kareler...

1
Emirgan/ 1969-1970
Emirgan/ 1969-1970
2
Kartal Nizam Plajı/ 1965-1970
Kartal Nizam Plajı/ 1965-1970
3
4
Robert Koleji/ 1958
Robert Koleji/ 1958
5
Kapalı çarşı/ 1965
Kapalı çarşı/ 1965
6
Kız Kulesi/ 1970'ler
Kız Kulesi/ 1970ler
7
Acıbadem, Küçük Çamlıca'ya giden köprü/ 1959
Acıbadem, Küçük Çamlıcaya giden köprü/ 1959
8
Cağaloğlu yokuşu/ 1974
Cağaloğlu yokuşu/ 1974
9
Bebek/ 1920
Bebek/ 1920
10
Seyyar lahmacun/ 1965 -1970
Seyyar lahmacun/ 1965 -1970
11
Eminönü
Eminönü
12
Sultanahmet/ 1960
Sultanahmet/ 1960
13
Kadıköy eski itfaiye önü/ 1972
Kadıköy eski itfaiye önü/ 1972
14
Yazlık tramvaylar/ 1957-1960
Yazlık tramvaylar/ 1957-1960
15
Karaköy İskelesi
Karaköy İskelesi
16
Silivri'ye gidiş ve dönüş yollarının olmazsa olmaz uğrak yeri (1960'lı yıllar)
Silivriye gidiş ve dönüş yollarının olmazsa olmaz uğrak yeri (1960lı yıllar)
17
Caddebostan Plajı ve Sarıcalı Ragıp Paşa Yalısı
Caddebostan Plajı ve Sarıcalı Ragıp Paşa Yalısı
18
Eminönü balık ekmek
Eminönü balık ekmek
19
Kız Kulesi
Kız Kulesi
20
Eminönü - Unkapanı Köprüsü
Eminönü - Unkapanı Köprüsü
21
Fındıklı - Kabataş
Fındıklı - Kabataş
22
Zürafa Sokak
Zürafa Sokak
23
Boğaziçi Köprüsü
Boğaziçi Köprüsü
24
Erenköy
Erenköy
25
Taksim-Emirgan otobüsü
Taksim-Emirgan otobüsü
26
27
Galata Köprüsü - Karaköy meydanı (Sağdaki bina Ziraat Bankası)
Galata Köprüsü - Karaköy meydanı (Sağdaki bina Ziraat Bankası)
28
Salepçi
Salepçi
29
30
Kadıköy - Erenköy
Kadıköy - Erenköy
31
Nişantaşı - Osmanbey
Nişantaşı - Osmanbey
32
Ayvansaray pamuk şekerci
Ayvansaray pamuk şekerci
33
Sultanahmet yoğurtçusu
Sultanahmet yoğurtçusu
34
Aşiyan/ 1916
Aşiyan/ 1916
35
Ataköy Plajı
Ataköy Plajı
36
Taksim Meydanı
Taksim Meydanı
37
38
70'ler İETT otobüsleri
70ler İETT otobüsleri
39

»      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 11:10 

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