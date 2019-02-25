İstanbul'un Sakin İlçesiydi, Şimdilerde İğne Atsan Yere Düşmüyor! Eski Güzel İstanbul'dan Kareler
4 saat önce
Eski İstanbul'u özleyenler için; bir iç çektirip, özlem gidertecek, tarihe ışık tutan eski İstanbul'dan özel kareler...
2
Kartal Nizam Plajı/ 1965-1970
7
Acıbadem, Küçük Çamlıca'ya giden köprü/ 1959
10
Seyyar lahmacun/ 1965 -1970
13
Kadıköy eski itfaiye önü/ 1972
14
Yazlık tramvaylar/ 1957-1960
16
Silivri'ye gidiş ve dönüş yollarının olmazsa olmaz uğrak yeri (1960'lı yıllar)
17
Caddebostan Plajı ve Sarıcalı Ragıp Paşa Yalısı
20
Eminönü - Unkapanı Köprüsü
25
Taksim-Emirgan otobüsü
27
Galata Köprüsü - Karaköy meydanı (Sağdaki bina Ziraat Bankası)
32
Ayvansaray pamuk şekerci
33
Sultanahmet yoğurtçusu
38
70'ler İETT otobüsleri
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Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 11:10
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