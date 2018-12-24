Noel Kutlamaları Sokaklara Taştı! Alkolün Etkisiyle Kendinden Geçen İngilizlerden Skandal Kareler

1 İngilizlerin Noel'den önceki son cuma gecesi eğlencesi yine gündem oldu. Çılgın Cuma eğlencesinde eğlenceden çok kaos sahneleri vardı.

2 2019'u karşılamak için yine barlarda ve gece kulüplerinde toplandı. Alkol fazla kaçıranların kimileri iğrenç görüntüler sergilerken, kimileri de düştükleri komik durumlar sebebiyle güldürdü.

3 Alkolün etkisiyle kendinden geçenler, banklarda yeşil alanlarda merdivenlerde kaldırımlarda uyuya kalanlar, yollarda yuvarlananlar objektiflere takıldı.

4 Kimi şahıslar aldıkları aşırı alkolün etkisiyle gülünç manzaralara imza attı.

5 İki kadın, İngiltere'nin Leeds sokaklarında tartışıyor. Tartışmanın sebebi "benim erkek arkadaşıma nasıl bakarsın?"





6 Tabi bu tartışmadan bakışmalara dahil olan erkek arkadaş da dahil oluyor.

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