Noel Kutlamaları Sokaklara Taştı! Alkolün Etkisiyle Kendinden Geçen İngilizlerden Skandal Kareler
2 saat önce
İngiltere, dün gece Black Eye olarak bilinen parti ruhundaydı. Her noel zamanı İngiltere'nin dört bir yanında yaşanan ilginç manzaralar bu sene de objektiflere yansıdı.
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İngilizlerin Noel'den önceki son cuma gecesi eğlencesi yine gündem oldu. Çılgın Cuma eğlencesinde eğlenceden çok kaos sahneleri vardı.
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2019'u karşılamak için yine barlarda ve gece kulüplerinde toplandı. Alkol fazla kaçıranların kimileri iğrenç görüntüler sergilerken, kimileri de düştükleri komik durumlar sebebiyle güldürdü.
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Alkolün etkisiyle kendinden geçenler, banklarda yeşil alanlarda merdivenlerde kaldırımlarda uyuya kalanlar, yollarda yuvarlananlar objektiflere takıldı.
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Kimi şahıslar aldıkları aşırı alkolün etkisiyle gülünç manzaralara imza attı.
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İki kadın, İngiltere'nin Leeds sokaklarında tartışıyor. Tartışmanın sebebi "benim erkek arkadaşıma nasıl bakarsın?"
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Tabi bu tartışmadan bakışmalara dahil olan erkek arkadaş da dahil oluyor.
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Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 07:50
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