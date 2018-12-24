Son Dakika Haberleri: Noel Kutlamaları Sokaklara Taştı! Alkolün Etkisiyle Kendinden Geçen İngilizlerden Skandal Kareler

Noel Kutlamaları Sokaklara Taştı! Alkolün Etkisiyle Kendinden Geçen İngilizlerden Skandal Kareler

2 saat önce

İngiltere, dün gece Black Eye olarak bilinen parti ruhundaydı. Her noel zamanı İngiltere'nin dört bir yanında yaşanan ilginç manzaralar bu sene de objektiflere yansıdı.

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İngilizlerin Noel'den önceki son cuma gecesi eğlencesi yine gündem oldu. Çılgın Cuma eğlencesinde eğlenceden çok kaos sahneleri vardı.
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2019'u karşılamak için yine barlarda ve gece kulüplerinde toplandı. Alkol fazla kaçıranların kimileri iğrenç görüntüler sergilerken, kimileri de düştükleri komik durumlar sebebiyle güldürdü.
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Alkolün etkisiyle kendinden geçenler, banklarda yeşil alanlarda merdivenlerde kaldırımlarda uyuya kalanlar, yollarda yuvarlananlar objektiflere takıldı.
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Kimi şahıslar aldıkları aşırı alkolün etkisiyle gülünç manzaralara imza attı.
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İki kadın, İngiltere'nin Leeds sokaklarında tartışıyor. Tartışmanın sebebi "benim erkek arkadaşıma nasıl bakarsın?"

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Tabi bu tartışmadan bakışmalara dahil olan erkek arkadaş da dahil oluyor.
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»      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 07:50 

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YORUMLAR (3)
  • ferdi: içimizdeki sözde müslümanlarda aynısını yapmıyormu.içki haram neden hala içerler .pyango bileti alanımı at yarışı oynayanımı kumar oynayanımı ne arasan var ALLAH.için ne yaptın dünya fani.ahiret gerçek oraya hazırlık yaptıkmı.ey müslüman düşün.vallahi.ölüm diriliştir. Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır


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