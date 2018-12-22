Noel Kutlamaları Sokaklara Taştı! Alkolün Etkisiyle Kendinden Geçen İngilizlerden İlginç Kareler

1 Eğlence düşkünü İngilizler, 2019'u karşılamak için yine barlarda ve gece kulüplerinde toplandı. Alkol fazla kaçıranların kimileri iğrenç görüntüler sergilerken, kimileri de düştükleri komik durumlar sebebiyle güldürdü.

2 Alkolün etkisiyle kendinden geçenler, banklarda yeşil alanlarda merdivenlerde kaldırımlarda uyuya kalanlar, yollarda yuvarlananlar objektiflere takıldı.

3 Kimi şahıslar aldıkları aşırı alkolün etkisiyle gülünç manzaralara imza attı.

4 Döner yiyen noel baba kostümlü adam...

5 Değişik bir ikili değil mi? Soldaki tatlı, sağdaki ise yaramaz olduğunu söyleyen tek kazakla bir bütün olmuş, sokaklarda turluyor.

6 Alkolü fazla kaçırıp kendini kaldırıma atıp ağlamaya vuran bir genç kadın ve teselli eden arkadaşı...

7 Arkadaşını sırtında taşıyan adam gibi adam...

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