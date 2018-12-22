Son Dakika Haberleri: Noel Kutlamaları Sokaklara Taştı! Alkolün Etkisiyle Kendinden Geçen İngilizlerden İlginç Kareler

Noel Kutlamaları Sokaklara Taştı! Alkolün Etkisiyle Kendinden Geçen İngilizlerden İlginç Kareler

6 saat önce

İngiltere, dün gece Black Eye olarak bilinen parti ruhundaydı. Her noel zamanı İngiltere'nin dört bir yanında yaşanan ilginç manzaralar bu sene de objektiflere yansıdı.

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Eğlence düşkünü İngilizler, 2019'u karşılamak için yine barlarda ve gece kulüplerinde toplandı. Alkol fazla kaçıranların kimileri iğrenç görüntüler sergilerken, kimileri de düştükleri komik durumlar sebebiyle güldürdü.
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Alkolün etkisiyle kendinden geçenler, banklarda yeşil alanlarda merdivenlerde kaldırımlarda uyuya kalanlar, yollarda yuvarlananlar objektiflere takıldı.
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Kimi şahıslar aldıkları aşırı alkolün etkisiyle gülünç manzaralara imza attı.
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Döner yiyen noel baba kostümlü adam...
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Değişik bir ikili değil mi? Soldaki tatlı, sağdaki ise yaramaz olduğunu söyleyen tek kazakla bir bütün olmuş, sokaklarda turluyor.
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Alkolü fazla kaçırıp kendini kaldırıma atıp ağlamaya vuran bir genç kadın ve teselli eden arkadaşı...
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Arkadaşını sırtında taşıyan adam gibi adam...
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»      Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 08:09 

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