Son Dakika Haberleri: Nükhet Duru'nun çıplak küvet pozu, sosyal medyayı salladı! İşte Türk magazin tarihinin tozlu raflarından kareler
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Nükhet Duru'nun çıplak küvet pozu, sosyal medyayı salladı! İşte Türk magazin tarihinin tozlu raflarından kareler

14 saat önce

Kendisini 'Türkiye'nin en derin magazin çukuru' olarak tanımlayan Şokopop isimli Instagram hesabı, ünlülerin hatırlamak dahi istemeyeceği anılarını sosyal medya hesabından paylaşarak, takipçilerini kahkahaya boğuyor.

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Nükhet Duru (1978)
Nükhet Duru (1978)
Nükhet Duru'nun 1978 yılında çıplak verdiği küvet pozu, sosyal medyada olay oldu. Kimisi ünlü şarkıcıyı, 1990'ların rock müzik sanatçısı Marilyn Manson'a benzetirken, kimisi ise Nükhet Duru'nun hala çok genç göründüğünü söyledi. Bazı kullanıcılar ise Nükhet Duru'nun elindeki banyo lifini, selfi çubuğuna benzetti.
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''Güzelliğimi muzlara borçluyum''
Güzelliğimi muzlara borçluyum
3
''İnanılmaz dedikodu yapıyoruz''
İnanılmaz dedikodu yapıyoruz
4
''Kendisini ses sanatçısı olarak ortaya koymanın mutluluğunu yaşıyor''
Kendisini ses sanatçısı olarak ortaya koymanın mutluluğunu yaşıyor
5
''Kritik etme beni''
Kritik etme beni
6
''Yakışıklılığımı kullanmamam cahillik''/ Hakan Ural
Yakışıklılığımı kullanmamam cahillik/ Hakan Ural
7
''Ramazan ayında kendimi dine veriririm''/ Yeşim Salkım
Ramazan ayında kendimi dine veriririm/ Yeşim Salkım
8
''Tarkan üçgen vücuda kavuşmanın sevincini yaşıyor''
Tarkan üçgen vücuda kavuşmanın sevincini yaşıyor
9
''Onun istediği gibi hanım hanımcık olurdum''
Onun istediği gibi hanım hanımcık olurdum
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Özcan Deniz
Özcan Deniz
11
Zeki Müren ve Bülent Ersoy
Zeki Müren ve Bülent Ersoy
12
Demet Akalın/ 90'lar
Demet Akalın/ 90lar
13
Zerrin Özer/ 1984
Zerrin Özer/ 1984
14
Ajda Pekkan/ 1997
Ajda Pekkan/ 1997
15
Demet Akalın - Gizem Özdilli (1997)
Demet Akalın - Gizem Özdilli (1997)
16
Müjde Ar, Orhan Gencebay, Sezen Aksu
Müjde Ar, Orhan Gencebay, Sezen Aksu
17
İbrahim Tatlıses
İbrahim Tatlıses
18
Hülya Avşar
Hülya Avşar
19
Ceylan
Ceylan


Haber Yayın Tarihi: 15.07.2019 01:13 
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ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Nükhet Duru'nun çıplak küvet pozu, sosyal medyayı salladı! İşte Türk magazin tarihinin tozlu raflarından kareler
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