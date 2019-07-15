Nükhet Duru'nun çıplak küvet pozu, sosyal medyayı salladı! İşte Türk magazin tarihinin tozlu raflarından kareler

1
Nükhet Duru (1978)
Nükhet Duru'nun 1978 yılında çıplak verdiği küvet pozu, sosyal medyada olay oldu. Kimisi ünlü şarkıcıyı, 1990'ların rock müzik sanatçısı Marilyn Manson'a benzetirken, kimisi ise Nükhet Duru'nun hala çok genç göründüğünü söyledi. Bazı kullanıcılar ise Nükhet Duru'nun elindeki banyo lifini, selfi çubuğuna benzetti.
2
''Güzelliğimi muzlara borçluyum''
3
''İnanılmaz dedikodu yapıyoruz''
4
''Kendisini ses sanatçısı olarak ortaya koymanın mutluluğunu yaşıyor''
6
''Yakışıklılığımı kullanmamam cahillik''/ Hakan Ural
7
''Ramazan ayında kendimi dine veriririm''/ Yeşim Salkım
8
''Tarkan üçgen vücuda kavuşmanın sevincini yaşıyor''
9
''Onun istediği gibi hanım hanımcık olurdum''
11
Zeki Müren ve Bülent Ersoy
15
Demet Akalın - Gizem Özdilli (1997)
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Müjde Ar, Orhan Gencebay, Sezen Aksu