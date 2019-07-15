Nükhet Duru'nun çıplak küvet pozu, sosyal medyayı salladı! İşte Türk magazin tarihinin tozlu raflarından kareler

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Nükhet Duru (1978)

Nükhet Duru'nun 1978 yılında çıplak verdiği küvet pozu, sosyal medyada olay oldu. Kimisi ünlü şarkıcıyı, 1990'ların rock müzik sanatçısı Marilyn Manson'a benzetirken, kimisi ise Nükhet Duru'nun hala çok genç göründüğünü söyledi. Bazı kullanıcılar ise Nükhet Duru'nun elindeki banyo lifini, selfi çubuğuna benzetti.