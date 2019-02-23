O Hayat Benim'in Nuran'ı, Şimdilerde Fit Vücuduyla Büyülüyor!
49 dakika önce
Doktorlar'ın Fikret'i, O Hayat Benim'in Nuran'ı olarak hafızalara kazınan Yeşim Ceren Bozoğlu, 20 kilo verdiği yeni haliyle hayranlarını şaşırtıyor.
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'O Hayat Benim' dizisinde Nuran karakterinde izlediğimiz Yeşim Ceren Bozoğlu, bu projesi için 50 kilo almış ve bambaşka bir görüntüyle sevenlerinin karşısına çıkmıştı.
Yeşim Ceren Bozoğlu, dizisi bittikten sonra bu proje için aldığı kiloları verdi ve bambaşka bir görüntüye kavuştu. Kilolarından diyetle kurtulamayan Bozoğlu, son dönemin ünlüler arasında da hızla yayılan trendlerinden ameliyat masasına yatmayı tercih etti.
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43 yaşındaki Yeşim Ceren Bozoğlu'nun son hali hayranlarını şoke etti. Takipçileri oyuncuya "Bu sen misin?" demeden edemedi.
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Zümrüt karakterine hayat verecek!
Yeşim Ceren Bozoglu dizi için saçlarını sarıya boyattı. Değişime verdiği kilolar da eklenince, başarılı oyuncu yeni görüntüsüyle şaşırttı.
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"Yüzleşme", 15 yıl boyunca saklanan sırların açığa çıkmasıyla Kalender kasabasında hayatın bir anda değişmesini konu alıyor.
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Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 10:44
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