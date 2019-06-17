'O kıza bulaşma!' diyen abiyi bile umursamadı! Ekrem İmamoğlu ve eşi bakın nasıl tanıştı

Biz sizi Ekrem İmamoğlu'nun eşi olarak tanıyoruz. Fakat biz aslında Dilek Kaya İmamoğlu'nu merak ediyoruz. Hedefleriniz var mı, hayalleriniz var mı?

Sonrasında Ekrem Bey, bizim iş yerimizi ziyarete geliyor. Beni orada görüp, şaşırıyor. Beni çalışan sanıp, aile dostumuz bir abime; "Bu kızın burada ne işi var diyor." Abim de; anlatıyor ve üstüne basa basa söylüyor. Ekrem'e sakın Dilek'e dokunma, bulaşma onların kızkardeşi ve yaşı çok küçük. Tabii ki Ekrem'e kim engel olabilir. Sonrasında bir şekilde başlıyoruz.

Çok sabırlı evet. Beylikdüzü Belediye Başkanlığı adaylık sürecince, örgütle birlikte çok yoğun çalışma dönemi geçirdiler. Orada yine Ekrem'in dnaışmanlığını yapan Mine Hanım vardı. Seçimler oldu Ekrem belediye başkanı seçildi. Beylikdüzü'ndeki örgüt hayatımız boyunca böyle bir çalışma görmedik dediler. 2016 yılında Mine Hanım, Ekrem Bey'e "Ya başkanım biz bu süreci bir kitap haline getirelim diyor ve Mine Hanım bana o dönemde bu soruyu soruyor." Sizce Ekrem İmamoğlu'nun başarasının sırrı nedir? Cevabım: Sabrı, sakinliği ve her zaman planlı olması.

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Her başarılı erkeğin arkasında bir kadın vardır diye bir söz vardır. Siz aynı zamanda ilham veren bir kadınsınız. Bu süreçte Dilek Kaya İmamoğlu olara

Böyle bir düşünce yargı var. Bu yargı iyi niyetle söylenmiş ama buna bir şey daha ekleyelim "güçlü". Her başarılı erkeğin arkasında güçlü bir kadın vardır! Birisiyle bir hayat paylaşıyorsunuz. Eşiniz olmayabilir, arkadaşınız da olabilir. Onun başarılı olabilmesi için ona destek oluyorsunuz. Bu size kendinizi kötü hissettirebilir mi. Hayır. Ama durum kadına gelince böyle bir yargı oluşuyor. Ben bu şekilde bakmıyorum. Benim bakış açıma göre öndeki insan, arkadan ne kadar beslenirse; öndeki insanın başarısı o kadar artar. Ben açıkcası kendimle gurur duyuyorum. Siz birine dokunuyorsunuz o dokunduğunuz insan yüzlerce binlerce insana dokunuyor. Ben üretken, verimli, katkı veren ya da ilham veren kadın olabilirim ama ön planda olmak istemeyen bir kadınım.