Obeziteden Yataktan Kalkamıyordu! 90 Kilo Verdi, Güzelliğiyle Fenomene Dönüştü

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Ancak Jessica için işler hiç de kolay değildi. Kilo vermeyi istemesine karşın artık hareket etmekte bile zorlanıyordu. Gününün çoğunu yatakta televizyon izleyerek ve yemek yiyerek geçiriyordu. Sonunda Jessica ölümle yaşam arasında bir tercih yaptı ve 2010 yılında obezite ameliyatı olmaya karar verdi ve ameliyat öncesi kilo kaybetmek için hareket etmeye ve düşük karbonhidratlı bir diyet uygulamaya başladı.