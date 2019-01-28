Obeziteden Yataktan Kalkamıyordu! 90 Kilo Verdi, Güzelliğiyle Fenomene Dönüştü
1 saat önce
Bir zamanlar yataktan bile kalkamıyorken, 90 kilo vererek güzelliğiyle büyüleyen Brezilya'nın Instagram fenomenlerinden Jessica Valitutto, Instagram'da herkese ilham oluyor.
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Instagram'da 1 milyona yakın takipçisi bulunan fenomen Jessica'yı bu denli ünlü yapan ise zayıflama hikayesi. 2010 yılında morbid obez tanısı konulan Jessica, hayatta kalabilmek için kilo vermeye karar verdi.
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Ancak Jessica için işler hiç de kolay değildi. Kilo vermeyi istemesine karşın artık hareket etmekte bile zorlanıyordu. Gününün çoğunu yatakta televizyon izleyerek ve yemek yiyerek geçiriyordu. Sonunda Jessica ölümle yaşam arasında bir tercih yaptı ve 2010 yılında obezite ameliyatı olmaya karar verdi ve ameliyat öncesi kilo kaybetmek için hareket etmeye ve düşük karbonhidratlı bir diyet uygulamaya başladı.
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Valitutto, kilo verme yolculuğunu takipçileriyle paylaştı.
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Ameliyatın büyük ölçüde işe yaradığını söyleyen Brezilyalı yıldız, ''Daha fazla kilo almamak için çok çalışmak zorundaydım'' dedi.
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Sonrasında ise düşük karbonhidrat diyetine geçti ve kişisel bir antrenörle çalıştı.
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Jessica Valitutto, Instagram'da şunları söyledi : "Yapabileceğiniz tek şey, hedefinizde tutarlı kalmak ve sabırlı olmak.''
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Kilo verince aşkı da bulan güzel, yaklaşık 1 milyon takipçili Instagram hesabıyla nefes kesiyor.
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Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 11:33
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