Ocak Ayının Bitişini, Eğlencenin Dozunu Kaçırarak Kutlayan İngilizlerden İlginç Kareler
1 saat önce
Eğlence hayatıyla sınır tanımayan İngilizler, Ocak ayının bitişini, soğuğa aldırış etmeden caddelerde eğlenerek kutladılar.
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İngilizler yine eğlenecek bir sebep buldu. Ocak ayının bitimini fırsat bilip, Şubat ayının ilk gününü kutlamak isteyen gençler, dün gece sokaklara döküldüler.
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İngiltere sokakları, alkolün etkisinden yürüyemeyenlerden, duvarlara işeyenlere kadar ilginç görüntülere sahne oldu.
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Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 01:40
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