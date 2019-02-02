Son Dakika Haberleri: Ocak Ayının Bitişini, Eğlencenin Dozunu Kaçırarak Kutlayan İngilizlerden İlginç Kareler

Ocak Ayının Bitişini, Eğlencenin Dozunu Kaçırarak Kutlayan İngilizlerden İlginç Kareler

1 saat önce

Eğlence hayatıyla sınır tanımayan İngilizler, Ocak ayının bitişini, soğuğa aldırış etmeden caddelerde eğlenerek kutladılar.

1
İngilizler yine eğlenecek bir sebep buldu. Ocak ayının bitimini fırsat bilip, Şubat ayının ilk gününü kutlamak isteyen gençler, dün gece sokaklara döküldüler.
2
İngiltere sokakları, alkolün etkisinden yürüyemeyenlerden, duvarlara işeyenlere kadar ilginç görüntülere sahne oldu.
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

»      Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 01:40 

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Diğer Galeriler

51 Yaşındaki Şarkıcı, Derin Yırtmacıyla Genç Kızlara Taş Çıkarttı! Antalya'da Klozetin Su Haznesinden Servet Çıktı Bu Karışım Kansere Karşı Koruyor, Cinsel Güce Güç Katıyor! Es Es'in Uras'ı Bakın Şimdi Ne Yapıyor!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.2.2019 15:37:28. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ocak Ayının Bitişini, Eğlencenin Dozunu Kaçırarak Kutlayan İngilizlerden İlginç Kareler
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]