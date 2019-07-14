Son Dakika Haberleri: Şampiyon fitnessçı, otel odasında meslektaşına cinsel istismarda bulundu!
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Şampiyon fitnessçı, otel odasında meslektaşına cinsel istismarda bulundu!

20 saat önce

Ünlü vücut geliştirme sporcusu Shawn Rhoden, otel odasında kadın meslektaşına tecavüz ettiği suçlamasıyla tutuklandı.

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Jamaika asıllı ünlü vücut geliştirme sporcusu Shawn Rhoden'ın, bir otel odasında kadın meslektaşıyla zorla birlikte olduğu iddiası gündeme bomba gibi düştü.
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İddialara göre Mr. Olympia şampiyonu Rhoden, bir otel odasında kadın vücut geliştirme sporcusuna tecavüz etti.
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Suçlamalara ilişkin açıklama yapan Teğmen Dean Carriger, 12 Ekim 2018 tarihinde, ünlü fitnessçının kentteki bir otelde bir kadın meslektaşıyla zorla cinsel ilişkiye girdiğine dair bir ihbar aldığını duyurdu.
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İddiaların doğruluğunu kanıtlayan birtakım kanıtlara ulaşıldığı belirtildi.
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Shawn Rhoden'ın tutuklanmasına hükmeden mahkeme, sonrasında Shawn Rhoden'ın 750 bin dolarlık bir kefaletle serbest bırakılmasına karar verdi.
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Tecavüze uğradığı iddia edilen kadın kimliğini açıklamayı reddederken, Rhoden cephesinden olaya dair herhangi bir açıklama gelmedi.
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Profesyonel vücut geliştirme sporcusu Shawn Rhoden, Bay Olympia lakabını 44 yaşında kazanarak bu unvanı elde eden en yaşlı sporcu olmuştu.
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Haber Yayın Tarihi: 14.07.2019 04:00 
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