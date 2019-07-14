Şampiyon fitnessçı, otel odasında meslektaşına cinsel istismarda bulundu!

1 Jamaika asıllı ünlü vücut geliştirme sporcusu Shawn Rhoden'ın, bir otel odasında kadın meslektaşıyla zorla birlikte olduğu iddiası gündeme bomba gibi düştü.

2 İddialara göre Mr. Olympia şampiyonu Rhoden, bir otel odasında kadın vücut geliştirme sporcusuna tecavüz etti.

3 Suçlamalara ilişkin açıklama yapan Teğmen Dean Carriger, 12 Ekim 2018 tarihinde, ünlü fitnessçının kentteki bir otelde bir kadın meslektaşıyla zorla cinsel ilişkiye girdiğine dair bir ihbar aldığını duyurdu.

4 İddiaların doğruluğunu kanıtlayan birtakım kanıtlara ulaşıldığı belirtildi.



5 Shawn Rhoden'ın tutuklanmasına hükmeden mahkeme, sonrasında Shawn Rhoden'ın 750 bin dolarlık bir kefaletle serbest bırakılmasına karar verdi.

6 Tecavüze uğradığı iddia edilen kadın kimliğini açıklamayı reddederken, Rhoden cephesinden olaya dair herhangi bir açıklama gelmedi.



7 Profesyonel vücut geliştirme sporcusu Shawn Rhoden, Bay Olympia lakabını 44 yaşında kazanarak bu unvanı elde eden en yaşlı sporcu olmuştu.