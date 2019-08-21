Son Dakika Haberleri: Odun toplamak için gittiği sahilde bulduğu şey karşısında şaşkına döndü!
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Odun toplamak için gittiği sahilde bulduğu şey karşısında şaşkına döndü!

47 dakika önce

ABD'nin Alaska eyaletinde yaşayan Tyler Ivanoff isimli adam, odun toplamak için gittiği sahilde Soğuk Savaş Dönemi'nden kalma bir mektup buldu.

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ABD'nin Alaska eyaletinde Tyler Ivanoff isimli bir adam, iki çocuğuyla birlikte odun toplamak için sahil kıyısına gittiğinde, içinde bir kağıt olan yeşil bir şişe buldu.
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Dalgaların getirdiği yeşil şişenin içinde yer alan kağıdın bir mesaj olduğunu düşünen Ivanoff, heyecanla şişeyi açmaya çalıştı.
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Şişeyi açarken bir tornavidadan yardım alan Ivanoff, notu okuğunda '1969' yazan kısmı görünce gözlerine inanamadı. Rusça ifadeler yer alan kağıttaki metni çevirebilmek için sosyal medyadan yardım isteyen genç adama, bir kullanıcı yardım etti ve mesajı tercüme etti. Mektupta şunlar yazıyordu:
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"İçtenlikle selamlar! Rus Uzak Doğu Filosu ana gemisinden VRXF Sulak'tan bildiriyorum. Şişeyi bulan kişiyi tüm ekibimle selamlıyor ve bize mesaj yazmanızı istiyorum. Sağlıklı bir ömürle birlikte, uzun yıllar sürecek mutlu yelkenler diliyoruz. 20 Haziran 1969"
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Rus haber ajansları, Soğuk Savaş Dönemi'nde yazılmış bu mesajın peşine düştü ve mesajı gönderenin kim olduğunu buldu.
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Mesajın yazarı uzun yıllar Rus hükümetine hizmet etmiş Kaptan Anatolii Prokofievich Botsanenko'ydu. Botsanenko'nun mesajı 36 yaşındayken gönderdiği ifade edildi.


Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 11:44 
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