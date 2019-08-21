Odun toplamak için gittiği sahilde bulduğu şey karşısında şaşkına döndü!

1 ABD'nin Alaska eyaletinde Tyler Ivanoff isimli bir adam, iki çocuğuyla birlikte odun toplamak için sahil kıyısına gittiğinde, içinde bir kağıt olan yeşil bir şişe buldu.

2 Dalgaların getirdiği yeşil şişenin içinde yer alan kağıdın bir mesaj olduğunu düşünen Ivanoff, heyecanla şişeyi açmaya çalıştı.

3 Şişeyi açarken bir tornavidadan yardım alan Ivanoff, notu okuğunda '1969' yazan kısmı görünce gözlerine inanamadı. Rusça ifadeler yer alan kağıttaki metni çevirebilmek için sosyal medyadan yardım isteyen genç adama, bir kullanıcı yardım etti ve mesajı tercüme etti. Mektupta şunlar yazıyordu:

4 "İçtenlikle selamlar! Rus Uzak Doğu Filosu ana gemisinden VRXF Sulak'tan bildiriyorum. Şişeyi bulan kişiyi tüm ekibimle selamlıyor ve bize mesaj yazmanızı istiyorum. Sağlıklı bir ömürle birlikte, uzun yıllar sürecek mutlu yelkenler diliyoruz. 20 Haziran 1969"

5 Rus haber ajansları, Soğuk Savaş Dönemi'nde yazılmış bu mesajın peşine düştü ve mesajı gönderenin kim olduğunu buldu.