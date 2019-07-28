Öğrencisiyle birlikte olan sapık öğretmenin, öğrencinin babasını aradığı ortaya çıktı!

1 ABD'de geçtiğimiz aylarda, bir sınıfta birden fazla öğrencisiyle cinsel ilişkiye girdiği ortaya çıkan ve 20 yıl hapis cezasına çarptırılan Brittany Zamora isimli öğretmen ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.



2 Zamora'nın, bir öğrencisiyle aşk yaşadığının ortaya çıkmasının ardından, öğrencisinin babasını aradığı mahkemede kanıtlandı.



3 Yargı süreci sonunda 20 yıl hapis cezası alan Zamora'nın aileye, "Bana bu durumu açıklar mısınız, bu konuda konuşmak isterim. Polise ve mahkemeye gitmeden bu durumu halledemez miyiz" diye yalvardığı belirlendi.

4 Babanın Zamora'nın bu teklifini, "Oğlumun senin yüzünden ruh sağlığı bozuldu. Başka çocuklara da zarar vermeni istemiyorum" diyerek reddettiği ortaya çıktı.

5 Sapık öğretmen, teklifinin reddedilmesinin ardından telefonu eşine verdi ve aileyi ikna etmeye çalıştı.