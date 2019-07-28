Son Dakika Haberleri: Öğrencisiyle birlikte olan sapık öğretmenin, öğrencinin babasını aradığı ortaya çıktı!
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Öğrencisiyle birlikte olan sapık öğretmenin, öğrencinin babasını aradığı ortaya çıktı!

46 dakika önce

ABD'de öğrencisiyle cinsel ilişkiye girdiği ortaya çıktıktan sonra, 20 yıl hapis cezası alan Brittany Zamora isimli öğretmenin, birlikte olduğu öğrencinin babasını aradığı ortaya çıktı.

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ABD'de geçtiğimiz aylarda, bir sınıfta birden fazla öğrencisiyle cinsel ilişkiye girdiği ortaya çıkan ve 20 yıl hapis cezasına çarptırılan Brittany Zamora isimli öğretmen ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.
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Zamora'nın, bir öğrencisiyle aşk yaşadığının ortaya çıkmasının ardından, öğrencisinin babasını aradığı mahkemede kanıtlandı.
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Yargı süreci sonunda 20 yıl hapis cezası alan Zamora'nın aileye, "Bana bu durumu açıklar mısınız, bu konuda konuşmak isterim. Polise ve mahkemeye gitmeden bu durumu halledemez miyiz" diye yalvardığı belirlendi.
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Babanın Zamora'nın bu teklifini, "Oğlumun senin yüzünden ruh sağlığı bozuldu. Başka çocuklara da zarar vermeni istemiyorum" diyerek reddettiği ortaya çıktı.
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Sapık öğretmen, teklifinin reddedilmesinin ardından telefonu eşine verdi ve aileyi ikna etmeye çalıştı.
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Öğrencinin ailesi ise Zamora'nın eşine, ''Senin eşin bir canavar olmayı ve çocuklara zarar vermeyi tercih etti. Benim oğluma zarar verdi" diyerek mahkemeye gideceğini söyledi.


Haber Yayın Tarihi: 28.07.2019 12:14 
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YORUMLAR (1)
  • Rlax: amerikanın en çokta şu öğretmenlere sahip öğrencilerini kıskanıyorum :D bizim hocalar habire döverdi elalemin hocaları neler sunuyor :D :D Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır


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