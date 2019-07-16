Son Dakika Haberleri: Okula gitmek için ölümü göze alıyor, çamurlu nehri lastik poşetle geçiyorlar
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Okula gitmek için ölümü göze alıyor, çamurlu nehri lastik poşetle geçiyorlar

2 saat önce

Lastik bir poşet içine giren çocuk, azgın çamurlu bir nehrin üzerinde sürüklenerek ne yapıyor dersiniz? Bu bir yarışma mı? Oyun mu? İnanılmaz fotoğraflar, okula gitmek için tehlikeli yolculuğa mağdur kalan 50 küçük çocuğun yaşadığı çileyi gösteriyor...

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Lastik poşetle okul yolu
Lastik poşetle okul yolu
Maalesef Vietnam'ın kuzeybatısındaki Huoi Ha köyünde yaşayan öğrenciler okula gitmek için Nam Chim nehrini lastik poşet içinde aşmak zorunda.
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Nehri su bastığında mecbur kalıyorlar
Nehri su bastığında mecbur kalıyorlar
Öğrenciler, kurak mevsimlerdeyken Nam Chim nehrindeki eğreti ve çürük bambu köprülere güvenerek akıntı üzerinde bir şekilde yolculuk yapıyorlar. Ama nehir yağışlı mevsimde su bastığında ve sellere kapıldığında bu şekilde okula gitmek zorunda kalıyorlar.
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Köprüden geçiş güvenli olmadığında lastik poşet kullanılıyor
Köprüden geçiş güvenli olmadığında lastik poşet kullanılıyor
Huoi Ha Köyünün başı Bay Vo Giong konuyla ilgili şunları söyledi: Bu nehir çok tehlikeli. Umarım devlet yakında insanların daha rahat seyahat edebilmesi için asma köprülere yatırım yapar. Muong Cha bölgesinin başkanı Nguyen Minh Phu ise lastik poşet fikrinin bölgede sıkça kullanıldığını fakat bölge sakinlerinin bu metodu yalnızca su seviyesinin yükseldiği veya köprüden geçmenin güvenli olmadığı zamanlarda tercih ettiğini söyledi.
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Öğrenciler itinayla lastik poşetlerin içine konuyor, böylece okula kuru olarak gidebiliyor.
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Ebeveynler, çocukları yağmurlu mevsimde Nam Ma nehri boyunca lastik çantalarla nehirde sürüklüyor.


Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 01:35 
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