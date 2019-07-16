Okula gitmek için ölümü göze alıyor, çamurlu nehri lastik poşetle geçiyorlar

Öğrenciler, kurak mevsimlerdeyken Nam Chim nehrindeki eğreti ve çürük bambu köprülere güvenerek akıntı üzerinde bir şekilde yolculuk yapıyorlar. Ama nehir yağışlı mevsimde su bastığında ve sellere kapıldığında bu şekilde okula gitmek zorunda kalıyorlar.

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Köprüden geçiş güvenli olmadığında lastik poşet kullanılıyor

Huoi Ha Köyünün başı Bay Vo Giong konuyla ilgili şunları söyledi: Bu nehir çok tehlikeli. Umarım devlet yakında insanların daha rahat seyahat edebilmesi için asma köprülere yatırım yapar. Muong Cha bölgesinin başkanı Nguyen Minh Phu ise lastik poşet fikrinin bölgede sıkça kullanıldığını fakat bölge sakinlerinin bu metodu yalnızca su seviyesinin yükseldiği veya köprüden geçmenin güvenli olmadığı zamanlarda tercih ettiğini söyledi.