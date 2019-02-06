Okuldan Dönem Ödevi İstediler, Nükleer Bomba Yaptı

1 Ödev olarak nükleer bomba tasarladı Princeton Üniversitesi'nde beklenenden daha az başarı gösteren bir öğrenci John Aristotle Phillips, 1977 yılında dönem ödevi için başarılı şekilde bir nükleer bomba tasarlamıştır. Dersten A alsa da, FBI ödevi almış ve gizlemiştir. Şimdilerde politik kampanyalarda uzmanlaşmış bir ABD girişimcisidir.

2 Mayonezden enerji elde ettiler Michigan Eyalet Üniversitesi'nde 1250 galon mayonezin bozulmasının ardından okulun sürdürülebilirlik memuru anaerob çürütücü kullanarak mayonezi enerjiye çevirmiş ve kampüsün bir kısmına güç sağlamıştır.

3 2006 yılında Michael Vick tehlikedeki gençler için bir hayır kuruluşu kurdu. Kuruluşun bütçesinden gençler için hazırlanan programlara 20 bin dolar harcanırken, 97 bin dolar Vick'in kuruluşuna bağış toplama işini üstelenen bir arkadaşına, kalan 50 bin dolar ise Vick'in finansal danışmanına verildi.

4 Ünlü oyuncu Wolverine karakterinin kılığına girdi ve onu kimse tanımadı Hugh Jackman 2013 yılında San Diego'da düzenlenen Comic-Con etkinliğinde, X-Men serisinde oynadığı Wolverine karakterinin kılığına girdi ve onu kimse tanımadı. Hatta kalabalıktaki birisi aynı karakterin kılığına boyu çok uzun olduğu için giremediği konusunda Hugh Jackman'a sızlanmış.

5 NBA artık sezon dışında esrar kullanımı testi yapmayacak.

6 Film endüstrisi Hollywood'dadır çünkü zamanında film yapımcıları New Jersey'deki Thomes Edison'dan kaçmaya çalışıyorlardı. Edison'ın film yapım sürecinin adeta tamamını kapsayan patentleri vardı fakat Kaliforniya'daki 9. Temyiz Mahkemesi patent iddialarının aleyhinde kararlar vermesiyle biliniyordu.

7 Aztekler çocuk doğumunu bir savaş çeşidi olarak görüyordu. Bu yüzden çocuk doğururken ölen kadınların tıpkı savaşta ölen erkekler gibi cennetin en yüksek katına gittiği düşünülüyordu.

8 Altın gerçekten ağaçta büyüyebilir. Derin kökler altına çarpıp biyokimyasal bir süreçle altını emebilir. Sonuç olarak minerallar ağacın gövdesi ve yapraklarında toplanır.

9 Yediuyur faresi Antik Roma'da lezzetli bir yiyecek olarak görülüyordu. Hırvatistan'ın bazı bölgelerinde de halen yenir.

10 Milattan sonra 118'de inşa edilen Roma Panteonu günümüzde halen dünyanın en büyük desteksiz kubbesine sahiptir.

11 Norveç'te bir işçiyseniz ve işinizi kaybederseniz 500 gün boyunca önceki maaşınızın %87.6'sı size ödenmeye devam edilir.

12 1961'de Fidel Castro bütün Küba okullarını bir yıl boyunca kapatmış ve öğretmenleri okuma yazma bilmemenin kökünü kazıma amacıyla Yılın sonunda önceden okuma yazma bilmeyen 707.212 kişinin hepsi okur yazardı.

13 Hindistan'da mahkumlar hapis sürelerini azaltmak için yoga dersleri alır ve bu mahkumlardan çok azı hapisten çıktıktan sonra tekrar suç işlemektedir.