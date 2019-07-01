Son Dakika Haberleri: Okyanusun derinliklerinden kıyıya vurdu! Meğer felaketin habercisiymiş
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Okyanusun derinliklerinden kıyıya vurdu! Meğer felaketin habercisiymiş

1 saat önce

Dünyanın oluşumundan beri, sismik yönden aktif bulunan bölgelerde, çok fazla deprem meydana geliyor. Herkesin korkulu rüyası haline gelen deprem ve tsunami gibi doğa felaketlerinden önce hayvanların davranışlarında farklılıklar meydana geldiği ise sıkça tartışılıyor. Japonlar, okyanusun derinliklerinde yaşadığı bilinen kürek balığının, şiddetli depremlerden önce karaya vurduğuna ve büyük bir depremi önceden haber verdiğine inanıyor.

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Özellikle 2011 yılında Japonya'nın Fukushima kentinde meydana gelen 9 büyüklüğündeki deprem ve ardından gelen tsunami felaketi öncesinde kürek balığının kıyıya vurduğu ve bunun bir tür felaket işareti olduğu tartışmaları hız kazanmıştı. Büyük depremler öncesinde sığ sularda yüzen ve bir süre sonra kıyıya vurduğu düşünülen kürek balığı bu defa Filipinler'in Compostela kenti sahilinde görüldü.
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Yaklaşık 4 metre uzunluğunda olan ve derin sularda yaşadığı bilinen balık, bölge sakinleri tarafından sığ bir noktada bulundu. Compostela Afet Riskinin Azaltılması ve Yönetim Ofisi tarafından paylaşılan fotoğraflar için, balığın sığ bir noktada canlı olarak bulunduğu fakat balığın hassas olduğu özelliğini bilmeyen kişiler sebebiyle balığın öldüğü notu düşüldü.
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Kentte yaşayanlardan biri bölgede ilk defa kürek balığı görüldüğünü söyledi. Yaklaşık 4 metre uzunluğunda olan balık bölgede deprem ve tsunami endişesine yol açtı.
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Balığın kıyıya vurması ve depremler arasındaki bağlantı hakkında bilimsel kanıt bulunmuyor. Kürek balığının 11 metre uzunluğa kadar eriştiği biliniyor.
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Balığı bulan kişi, balığın fotoğrafını "Vichayito'da bu balığı kıyıda bulduk, umarız kazara kıyıya vurmuştur ve kötü bir olayın habercisi değildir" notu ile sosyal medyada paylaşmıştı.

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Bahsi geçen balık türü Güney Amerika'da geçtiğimiz şubat ayında da görülmüş ve hemen ardından 22 Şubat 2019 tarihinde Ekvador'da 7.5 ve 1 Mart 2019'da Peru'da 7.1 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.
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Tıpkı Güney Amerika gibi Filipinler de Pasifik Ateş Çemberi deprem ve volkan kuşağında yer alıyor. Filipinler'de, 15 Ekim 2013'te meydana gelen 7,2 büyüklüğündeki depremde 144 kişi hayatını kaybetmişti.
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Tıpkı Güney Amerika gibi Filipinler de Pasifik Ateş Çemberi deprem ve volkan kuşağında yer alıyor. Filipinler'de, 15 Ekim 2013'te meydana gelen 7,2 büyüklüğündeki depremde 144 kişi hayatını kaybetmişti.
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26 Mayıs 2019'da Güney Amerika ülkesi Peru'da meydana gelen 8 büyüklüğündeki depremden yalnızca üç gün önce ülkenin Mancora kentinde yer alan Vichayito Plajı'nda kürek balığı görülmüştü.
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 08:13 
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