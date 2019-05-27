Son Dakika Haberleri: Öldü Diye Morga Kaldırılmıştı, Ağabeyi Sayesinde 33 Yıldır Yaşıyor

Öldü Diye Morga Kaldırılmıştı, Ağabeyi Sayesinde 33 Yıldır Yaşıyor

31 dakika önce

Film gibi bir olay 33 yıl önce Samsun'da bir hastanede yaşanıyor. Geçirdiği kaza sonrası öldü diye morga konulan ve ağabeyi tarafından canlı olduğu fark edilince tedavi altına alınıp iyileşen Saadettin Memu, 33 yıldır yaşamını sürdürüyor.

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İlginç olay Samsun'da 1987 yılında meydana geldi. Bir firmada bekçi olarak çalışan evli 4 çocuk babası 64 yaşındaki Saadettin Memu, 33 yıl önce Samsun'un Bafra ile Alaçam ilçesi arasında Anadol kamyonet ile seyrederken önündeki ağaç yüklü at arabasına arkadan çarptı. Kazada ağır yaralanan Memu, kaldırıldığı Bafra Devlet Hastanesinde ilk müdahalesinin ardından hayati tehlike kaydı ile Samsun'daki bir hastaneye sevk edildi.
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Samsun'daki hastanede müdahale edilen Saadettin Memu, öldüğü zannedilerek hastanenin morguna konuldu. Hastaneye gelen ağabey Sebahattin Memu, öldüğünü ve morga konulduğunu öğrendiği kardeşine son bir kez bakmak isteyince yaşadığını fark etti. Yeniden acil servise alınıp müdahale edilen Saadettin Memu, 33 yıldır yaşıyor.
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Ağabeyinin dikkati sayesinde ölümden döndüğünü anlatan Saadettin Memu, "Anadol kamyonetle seyir ederken ağaç yüklü at arabasına arkadan çarptım. Kaldırıldığım hastanede bana müdahale yapıldıktan sonra öldü diye morga koymuşlar.
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Cesetlerin konulduğu yer dolap şeklinde, kapalı yermiş. Ağabeyim kazayı duyunca hastaneye koşmuş. Öldüğümü öğrenip morga inince son kez beni görmek istemiş. Morgcu dolaptan beni çıkartınca ağabeyim Sebahattin yaşadığımı fark etmiş. Bu kazada sol gözümü tamamen kaybettim. Ancak 33 yıldır yaşıyorum ve tamamen sağlıklıyım" dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 09:54 
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