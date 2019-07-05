Son Dakika Haberleri: Ölen nişanlısına gelinlik giydirip nikah kıydı!
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Ölen nişanlısına gelinlik giydirip nikah kıydı!

1 saat önce

Kimi bir yılana aşık oldu, kimi bir keçiyle evlenmek zorunda kaldı. İşte okudukça şaşkına döneceğiniz 5 sıra dışı evlilik...

1
Ölen nişanlısıyla evlendi
Ölen nişanlısıyla evlendi
28 yaşındaki Chadil Deffy, 10 yıldır beraber olduğu nişanlısı Sarinya Kamsook ile evlilik hazırlıkları yaparken, 29 yaşındaki kız trafik kazasında yaşamını yitirdi. En büyük isteğinin nişanlısıyla evlenmek olduğunu belirten Deffy, kazadan dört gün sonra Kamsook'un gelinlik giydirilmiş cesediyle ülkenin kuzey doğusundaki Surin vilayetinde bir Budist tapınağında evlendi.
2
Keçiyle evlendirildi
Keçiyle evlendirildi
Sudan'da, cinsel ilişki esnasında yakalandığınız kişiyle evlenmeniz gerektiğini emreden katı yasalar mevcut. Örneğin bir kadınla yakalanırsanız onun aile onuruna zarar gelmemesi için kesinlikle evlenmek zorundasınız. 2006 yılında bir keçiyle yakalanan Tombe isimli adamda bu yasaların gereğince keçiyle evlendirildi. Kanunların buradaki gerekçesi ise Tombe'nin keçinin sahibini utandırmış olmasıydı.
3
Aşık olduğu yılanla evlendi
Aşık olduğu yılanla evlendi
Hindistan'da bir kadın, aşık olduğu yılanla evlendi. Düğünün kendilerine iyi şans getireceğine inanan 2000 kişi törene katılırken, düğünde yılanın olmaması ve yerine birebir benzeri olan pirinç bir heykelin konmuş olması ağızları açık bırakan diğer detaydı.
4
Roller coaster ile evlendi
Roller coaster ile evlendi
35 yaşındaki Amy Wolfe Weber bir roller coaster ile evlendi. Ona deli gibi aşık olduğunu söyleyen Amy, ''Onu gördüğüm an aniden tutulduğumu hissettim. Ben bu durumu normal karşıladım fakat başkalarının böyle karşılamayacağını bildiğim için duygularımı kimseye anlatmadım." diyerek aşkının büyüklüğünü anlattı. Öyle ki Amy, roller coaster'dan bir parçayı sürekli cebinde taşıyor.
5
Eyfel Kulesi'yle evlendi
Eyfel Kulesiyle evlendi
San Francisco'da, eski bir asker olan Erika, Eiffel Kulesi'ni gördüğü an aşık oldu ve onunla evlendi. Üstelik bu durumu resmiyete dökmek için adını da ''Erika La Tour Eiffel'' yaptı.
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 09:37 
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