Son Dakika Haberleri: Ölüleriyle Birlikte Aynı Evde Yaşıyor, Çürüyen Bedenlerini Besleyip, Kucaklıyorlar

Ölüleriyle Birlikte Aynı Evde Yaşıyor, Çürüyen Bedenlerini Besleyip, Kucaklıyorlar

16 saat önce

Endonezya'daki Toraja halkı, ölen sevdiklerini gömmüyor, ölüleriyle aynı evde günlük hayatlarına devam ediyor.

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Endonezya'nın kuytu bir kasabasında hala sürdürülen gelenek akıllara durgunluk veriyor. Sulawesi adasına bağlı küçük bir yerde, ölüler mezara gömülmüyor, ev halkı ile birlikte aynı odada bekletiliyor. 'Toraja' ismi verilen bu kabile, cesetlerle birlikte yaşamayı, ölüye saygı olarak değerlendiriyor.
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Hala devam ettirilen ve bir hayli ilginç karşılanan bu gelenek, şaşkınlıkla karşılansa da, kasaba halkı bunu ölülere saygının bir gereği olarak görüyor.
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Toraja kabilesi, ölülerini defnetmiyor. Onları giyindirip kuşandırıyorlar ve eşyalarını da yanına bırakıyorlar.
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Evlerinde muhafaza ettikleri ölüler için yemek bırakıyorlar.
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Hatta, evde yaşayan çocuklar ses yaparsa, 'Büyükanne uyuyor, ses yapmayın' diyorlar.
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Ölülerin çürümemesi için hemen her gün bir kimyasal sıvı ile vücutlarını temizliyorlar.
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Bazı aileleler ise, ölülerine evinde bakmak yerine bu 'Kaya mezarlığı' denilen bu mezarlıklarda sergiliyorlar.
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»      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 04:35 

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