Ölüm oyunu! 30 insanı aynı anda öldürebilen zehirli ahtapotu çıplak teninde gezdirdi

1 Avustralya'da İngiliz gezgin Ross Saunders, İrlandalı bir arkadaşıyla eğlenirken ölümü hiçe saydı.

2 Saunders, tek seferde 30 yetişkini öldürebilecek kadar zehirli bir tür olan mavi halkalı ahtapotu, kollarında gezdirdi ve bu anları cep telefonu kamerasıyla kaydederek Facebook hesabından paylaştı.

3 ''İki muhteşem gün batımını izledim, yunusları gördüm ve dünyanın en tehlikeli hayvanlarından biri olan mavi halkalı ahtapotu yakaladım.'' diyen Saunders'in bu tehlikeli videosuna kısa süre içinde onlarca yorum geldi.

4 Çoğu kişi Saunders'in yaptığı şeyin çılgınlık değil, aptallık olduğunu öne sürerek, hala nefes aldıkları için şanslı olduklarını söyledi.

5 Dünyanın en zehirli hayvanlarından biri olan mavi halkalı ahtapot, zehriyle aynı anda 30 insanı ve 10.000 fareyi öldürebilir. Pasifik Okyanusu ve Hint Okyanusu'nda bolca rastlanır. Zehirleri bir insanı 2-3 dakika içerisinde öldürür.