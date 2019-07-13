Ölüm oyunu! 30 insanı aynı anda öldürebilen zehirli ahtapotu çıplak teninde gezdirdi

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Avustralya'da İngiliz gezgin Ross Saunders, İrlandalı bir arkadaşıyla eğlenirken ölümü hiçe saydı.
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Saunders, tek seferde 30 yetişkini öldürebilecek kadar zehirli bir tür olan mavi halkalı ahtapotu, kollarında gezdirdi ve bu anları cep telefonu kamerasıyla kaydederek Facebook hesabından paylaştı.
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''İki muhteşem gün batımını izledim, yunusları gördüm ve dünyanın en tehlikeli hayvanlarından biri olan mavi halkalı ahtapotu yakaladım.'' diyen Saunders'in bu tehlikeli videosuna kısa süre içinde onlarca yorum geldi.
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Çoğu kişi Saunders'in yaptığı şeyin çılgınlık değil, aptallık olduğunu öne sürerek, hala nefes aldıkları için şanslı olduklarını söyledi.
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Dünyanın en zehirli hayvanlarından biri olan mavi halkalı ahtapot, zehriyle aynı anda 30 insanı ve 10.000 fareyi öldürebilir. Pasifik Okyanusu ve Hint Okyanusu'nda bolca rastlanır. Zehirleri bir insanı 2-3 dakika içerisinde öldürür.
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Bu zehrin bir panzehri yok ancak ölümden kurtulmak için kalp masajı ve suni tenefüs zehrin etkisini azaltabilir. Bazı kurbanlar 90 saatte ölebilir. Zehirlenme belirtileri ise genelde karıncalanma, uyuşukluk, böbrek yetmezliği ve nefes almada zorluk olarak kendini gösterir.