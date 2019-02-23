Son Dakika Haberleri: 'Orman Çocuğu' Filmindeki Ayının, Foyası Ortaya Çıktı! İşte Efektleriyle İzleyiciyi Kandıran Sahneler

'Orman Çocuğu' Filmindeki Ayının, Foyası Ortaya Çıktı! İşte Efektleriyle İzleyiciyi Kandıran Sahneler

53 dakika önce

Gişe rekorları kıran filmler, görsel efektler kullanılmadan önce nasıl gözüküyordu dersiniz? İşte unutulmaz filmler ve arka planındaki gerçekler...

1
Orman Çocuğu
Orman Çocuğu
2
Game Of Thrones
Game Of Thrones
3
Game Of Thrones
Game Of Thrones
4
Güzel ve Çirkin
Güzel ve Çirkin
5
Maymunlar Gezegeni
Maymunlar Gezegeni
6
Maymunlar Gezegeni
Maymunlar Gezegeni
7
Matrix
Matrix
8
Fantastic Beasts and Where to Find Them
Fantastic Beasts and Where to Find Them
9
10
11
Avengers
Avengers
12
Avengers
Avengers
13
Karayip Korsanları
Karayip Korsanları
14
Harry Potter
Harry Potter
15
Harry Potter
Harry Potter
16

»      Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 03:14 

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