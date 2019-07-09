Ormanda terk edilmiş halde bulundu! Dokunanı öldürüyor

1 Tek dokunuş öldürmeye yetiyor! 1986'da yaşanan ve en az 4 bin kişinin ölümüne yol açan, yüz binlerce kişinin hayatını etkileyen Çernobil felaketinin ardından seneler sonra Pripyat'ta, Çernobil'in temizliğinde kullanılan bir kazıcı pençesi ormanda terk edilmiş olarak bulundu. Uzmanlar tek bir dokunuşunun bile öldürmeye yetecek kadar radyoaktif olduğundan korkuyor.

2 Radyasyon uzmanı Rob Maxwell, 2011 yılındaki Pripyat, Ukrayna gezisinde grafitleri temizleyen ultra-radyoaktif makinesine rastladı. Özel bir rehber onu ormanda ıssız bir noktaya götürdü ve bu bölgedeki en tehlikeli nesne olduğunu söyledi.



3 Radyasyonu ölçen alet resmen çıldırdı! Paslı halde görülen kazı pençesi, 33 yıl önce elektrik santralinin tahrip edilmiş çekirdeğindeki ultra radyoaktif grafiti temizlemek için kullanılıyordu. Maxwell şunları söyledi: "Ciddi, çok ölümcül. Bu bölgede, uzun süre temas sizi kesinlikle öldürecektir ve bu pençe kesinlikle buranın en tehlikelisi. Elimi kazı pençesinin içine koydum çünkü radyasyonu ölçen Geiger sayacı ile bir okuma yapmak istedim. Endişelendim mi? Evet. Rehber bana 'Dokunma, dokunma!' diye bağırıyordu. Bu yüzden elimi çok çabuk içeri soktum ve tekrar çıkardım. Okumak kolay değildi, çünkü Geiger sayacı çok hızlı tırmanıyordu. Sayacı fotoğraflamaya başladım. Ama hızına yetişmek öyle zordu ki sayıalr sürekli atıyordu..Okunabilen bir fotoğraf saatte 39.80 mikrosiever (uSv/ s) gösteriyordu.

4 4000 kişi radyasyonlu bir şeye direkt temas etmeden öldü Çernobil felaketi, Nagazaki ve Hiroşima'ya atılan atom bombalarından en az 100 kat daha fazla radyasyon yaydı. 2005 yılında, Dünya Sağlık Örgütü, toplamda 4.000 kişinin radyasyona temas etmeden öldüğünü açıkladı. Afetten bu yana yaklaşık 4.000 tiroid kanseri vakası görüldü. Çoğunlukla o zamanlar çocuk veya genç olan insanlarda görüldü. Ölümcül bir radyasyon dozunun yaklaşık 10.000.000 mikrosiever olduğu tahmin edilmektedir.

