Ormanda Yaşamayı Seçen Ünlü Youtuber, Paylaştığı Fotoğrafla Şoke Etti

1 Çektiği sağlıklı beslenme, vegan yaşam içerikleriyle YouTube'da 780 bin, Instagram'da ise 320 bin takipçiye ulaşan genç kadın, ormanda yaşamı seçtiği günden bu yana tüylerini almıyor.

2 Makyaj yapmayı bıraktığını, artık giysi giymediğini söyleyen ve bu sayede mutluluğa ulaştığını söyleyen genç kadın güzellik anlayışının da değiştiğini söyledi.

3 Avustralyalı genç kadının son paylaşımı ise takipçilerini adeta ikiye böldü… Ormanda yaşadığı süre boyunca istenmeyen tüylerini kesmediğini ve bu haliyle kendini sevdiğini söyleyen genç kadın bu sayede mutluluğunun arttığını söyledi.

4 Takipçilerinin de aynısını yapmasını isteyen genç kadın, "12 yaşımdan beri bana bacak ve koltukaltındaki kılların iğrenç ve pis olduğu söylendi. Bunun kabul edilemez olduğunu düşünüp onları hep kestim. Fakat artık bu işe son verdim ve artık onları benimsiyorum" dedi.

5 Genç kadının yaptığı paylaşım takipçilerini ikiye böldü… Çok sayıda takipçisi Avustralyalı blogger'ı destekleyerek kararından dolayı tebrik ederken çok sayıda Instagram kullanıcısı genç kadının bu kararını sert bir dille eleştirdi.

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