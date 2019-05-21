Ormandan Kaçtı, Bir Anda Mahalleyi Bastı!

Balkondan düşen leopar, orman görevlileri tarafından yakalanarak ayakları bağlandı.

Bu sırada çığlıklar yükseldi.

Ancak vahşi leopar önce balkondan düştü. Ardından merdiven boşluğuna tutundu.

Korkan vatandaşlar, öncelikle binaya ağ gerdi, herkes olay yerine toplandı.

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