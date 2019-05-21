Ormandan Kaçtı, Bir Anda Mahalleyi Bastı!

1
Hindistan'ın batısındaki Gucarat'a bağlı Navsari kentinde mahalleyi basan leopar ortalığı birbirne kattı.
2
Korkan vatandaşlar, öncelikle binaya ağ gerdi, herkes olay yerine toplandı.
3
Ancak vahşi leopar önce balkondan düştü. Ardından merdiven boşluğuna tutundu.
4
Bu sırada çığlıklar yükseldi.
5
Leopar, korkuluklardan atlayıp kaçtı.
6
Balkondan düşen leopar, orman görevlileri tarafından yakalanarak ayakları bağlandı.
7
Leoparı görmek isteyen bölge sakinleri sokakta toplanırken, leoparın avazı çıktığında bağırarak iplerden kurtulmaya çalıştığı görüldü.