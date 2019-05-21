Son Dakika Haberleri: Ormandan Kaçtı, Bir Anda Mahalleyi Bastı!

Ormandan Kaçtı, Bir Anda Mahalleyi Bastı!

1 gün önce

Hindistan'ın batısındaki Gucarat'a bağlı Nevsari kentinde yaşanan olay mahalleliye korku dolu anlar yaşattı. Şehre inen vahşi leopar, orman görevlilerini harekete geçirdi.

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Hindistan'ın batısındaki Gucarat'a bağlı Navsari kentinde mahalleyi basan leopar ortalığı birbirne kattı.

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Korkan vatandaşlar, öncelikle binaya ağ gerdi, herkes olay yerine toplandı.
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Ancak vahşi leopar önce balkondan düştü. Ardından merdiven boşluğuna tutundu.
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Bu sırada çığlıklar yükseldi.
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Leopar, korkuluklardan atlayıp kaçtı.
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Balkondan düşen leopar, orman görevlileri tarafından yakalanarak ayakları bağlandı.
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Leoparı görmek isteyen bölge sakinleri sokakta toplanırken, leoparın avazı çıktığında bağırarak iplerden kurtulmaya çalıştığı görüldü.
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Haber Yayın Tarihi : 21.05.2019 11:20 
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