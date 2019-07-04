Son Dakika Haberleri: Ormanın ortasında hiçbir teknolojik alet kullanmadan yaptığı ev ile şoke etti!
Son Dakika Fotogaleri

Ormanın ortasında hiçbir teknolojik alet kullanmadan yaptığı ev ile şoke etti!

3 saat önce

Hobi olarak ormanda yaşamayı tercih eden adam, hiçbir teknolojik aletten yararlanmadan yaptığı ürünlerle YouTube'da en çok izlenen videolara imza atıyor. YouTube'daki Primitive Tecnology sayfasında yayınlanan videoda, adam büyük bir sabırla tamamen ilkel yollarla toprak ve ağaç kullanarak şahane bir kulübe yaptı. İşte aşama aşama

1
Öncelikle odunları kesmek ve oymak için balta ve taş keski kullandı..
2
Odun parçalarını uygun boyutlarda kesip hazırladı..
3
Bölgeyi belirledi ve uygun noktalara açtığı deliklere odunları yerleştirdi..
4
Toprağa sabitlediği odun parçalarının üzerine gelecek parçalara taş keski ve ateş ile ufak kesikler yaptı..
5
Ufak kesikler attığı odun parçalarını da sabitlenenler ile lego gibi birleştirdi..
6
Şimdi sıra ince dallarla odun parçalarını bağlamaya geldi..
7
Odun parçaları bağlanarak sabitlendi..
8
Şimdi bu parçayı odunların üstüne yerleştiriyoru ve çatının iskeleti ortaya çıkmaya başladı bile..
9
Bundan 2 parça daha yapıp iskeleti tamamlıyor..
10
Elde edilen görünüm..
11
Şimdi sıra killi toprağı ıslatıp kiremitler elde etmeye geldi..
12
Bu parçayı ateş yakarken ızgara görevi görmesi için hazırlıyor..
13
Ateşi yakacağı çukuru kazıyor..
14
Izgarayı yerleştiriyor..
15
Etrafını toprakla soba gibi şekillendiriyor..
16
Ateşi yakıyor..
17
Izgaranın görünümü bu şekilde..
18
Toprağın hazırlanma aşaması...
19
Şimdi çatının kiremitleri için kalıp oluşturuyor..
20
Kalıbı tamamladı..
21
Üzerine toprak döküyor ve kuruması için ısıtıyor..
22
Kiremitlere çatıda birbirlerine sabitlenmeleri için ufak bir çıkıntı yapmayı unutmuyor..
23
Hepsini tek tek yapıp ateşte ısıtıyor..
24
Şimdi sıra çatıya dizmekte..
25
Kiremitlere yapılan ufak çıkıntı sayesinde odunlara sabitlenip sağlamlaşıyor..
26
Çatı görünümü oluşmaya başladı..
27
Kanatlar tamam, şimdi çatının orta kısmını halletmeye başlıyor..
28
Topraktan hazırlanan kiremitlere henüz yumuşakken 'V' görünümü verilip kurutulmaya başlanıyor..
29
Son kiremiti de yerleştiriyor..
30
Sıra zemine geldi..
31
Büyükçe taşları iskeletin etrafına döşüyor..
32
Toprakla çevreliyor..
33
Pencereye gerek yok diyor..
34
Son toprakları da ekliyor..
35
Sıra kapıya geldi..
36
İşte ormanın ortasında taş ev..
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 11:35 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Diğer Galeriler

Bomba iddia: Şeyhin cinsel ilişki partileri günler sürerdi Dünyaca ünlü tablo Kaplumbağa Terbiyecisi'nin hikayesini biliyor musunuz? Büyük beden model cinsel yönelimini açıkladı! Cesur pozlarıyla olay yaratan 48'lik yıldız, tenis oynarken iç çamaşırını gösterdi!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.7.2019 14:56:00. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ormanın ortasında hiçbir teknolojik alet kullanmadan yaptığı ev ile şoke etti!
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]