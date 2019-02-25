Ortalığı Yaktı Geçti! Ateşli Lateks Kırmızı Tulumlu Bu Kadını Tanıdınız mı?
1 saat önce
Bu kızıl güzel, çılgınlıklarıyla tanıdığımız Kim Kardashian'dan başkası değil. Kardashian, Cumartesi sabahı, hayranlarını yeni tarzıyla şaşırttı.
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Çekim için kızıl oldu!
TV yıldızı Kardashian, Los Angeles'ta bir fotoğraf çekimi için bu kılığa girdi. 38 yaşındaki güzel yıldız, yeni saç rengini, itfaiye kırmızısı straplez lateks tulumuyla tamamladı.
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Kim inanır 3 çocuk annesi olduğuna!
3 çocuk annesi Kim Kardashian, bu iddialı görüntüsüyle, sınır tanımadığını bas bas bağırdı.
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Çekimden önce lolipop emdiği videoyu paylaştı
Çekimden önce lolipop emdiği bir video paylaşan güzel yıldız, hayranlarını resmen baştan çıkardı. Kardashian, koyu renk kaşları ve ruj sürmediği dudağıyla doğallığı seçti.
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Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 07:51
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