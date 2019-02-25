Son Dakika Haberleri: Ortalığı Yaktı Geçti! Ateşli Lateks Kırmızı Tulumlu Bu Kadını Tanıdınız mı?

Ortalığı Yaktı Geçti! Ateşli Lateks Kırmızı Tulumlu Bu Kadını Tanıdınız mı?

1 saat önce

Bu kızıl güzel, çılgınlıklarıyla tanıdığımız Kim Kardashian'dan başkası değil. Kardashian, Cumartesi sabahı, hayranlarını yeni tarzıyla şaşırttı.

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Çekim için kızıl oldu!
Çekim için kızıl oldu!
TV yıldızı Kardashian, Los Angeles'ta bir fotoğraf çekimi için bu kılığa girdi. 38 yaşındaki güzel yıldız, yeni saç rengini, itfaiye kırmızısı straplez lateks tulumuyla tamamladı.
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Kim inanır 3 çocuk annesi olduğuna!
Kim inanır 3 çocuk annesi olduğuna!
3 çocuk annesi Kim Kardashian, bu iddialı görüntüsüyle, sınır tanımadığını bas bas bağırdı.
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Çekimden önce lolipop emdiği videoyu paylaştı
Çekimden önce lolipop emdiği videoyu paylaştı
Çekimden önce lolipop emdiği bir video paylaşan güzel yıldız, hayranlarını resmen baştan çıkardı. Kardashian, koyu renk kaşları ve ruj sürmediği dudağıyla doğallığı seçti.
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»      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 07:51 

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