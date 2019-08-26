Oryantal Asena meğer yıllarca herkesi kandırmış! Büyük sırrı ortaya çıktı

3
Danla Bilic- Neslihan Damla Akdemir
4
Mert Fırat - Şahabettin Mert Fırat
6
Banu Alkan - Liz Remka Rebronja
8
Tolgahan Sayıman - Mustafa Cingintaş
9
Okan Bayülgen - Kaan Okan Görgün
10
Bülent Ersoy - Bülent Erkoç
11
Burcu Esmersoy - Kamile Burcu Esmersoy
12
Tuba Büyüküstün - Hatice Tuba Büyüküstün
13
Aslı Enver - Aslıay Enver
14
Muazzez Ersoy - Hatice Yıldız Levent
15
Cüneyt Arkın - Fahrettin Cüreklibatır
16
Müjde Ar - Kamile Suat Ebrem
17
Petek Dinçöz - Didem Ezgü
18
Nuri Alço - Nureddin İbrahimov
20
Hande Yener - Makbule Hande Özyener
21
Kibariye - Bahriye Tokmak
22
Sezen Aksu - Fatma Sezen Yıldırım
23
Niran Ünsal - Fatma Uludan Canevi
24
Mahsun Kırmızıgül - Abdullah Bazencir
25
Seda Sayan - Aysel Gülaçar
26
Teoman - Fazlı Teoman Yakupoğlu
27
Şener Şen - Ali Haydar Şen