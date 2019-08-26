Son Dakika Haberleri: Oryantal Asena meğer yıllarca herkesi kandırmış! Büyük sırrı ortaya çıktı
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Oryantal Asena meğer yıllarca herkesi kandırmış! Büyük sırrı ortaya çıktı

44 dakika önce

Şöhret dünyasının en renkli simaları, meğer yıllarca bizi kandırmış. Türkiye'nin ünlü isimlerinin gerçek adları halkın büyük bir kısmı tarafından bilinmiyor. İşte Türk ünlülerin gerçek isimleri...

1
Asena - Onur Çakmak
Asena - Onur Çakmak
2
Reynmen - Yusuf Aktaş
Reynmen - Yusuf Aktaş
3
Danla Bilic- Neslihan Damla Akdemir
Danla Bilic- Neslihan Damla Akdemir
4
Mert Fırat - Şahabettin Mert Fırat
Mert Fırat - Şahabettin Mert Fırat
5
Zara - Neşe Ulus
Zara - Neşe Ulus
6
Banu Alkan - Liz Remka Rebronja
Banu Alkan - Liz Remka Rebronja
7
Doğuş - Orhan Baltacı
Doğuş - Orhan Baltacı
8
Tolgahan Sayıman - Mustafa Cingintaş
Tolgahan Sayıman - Mustafa Cingintaş
9
Okan Bayülgen - Kaan Okan Görgün
Okan Bayülgen - Kaan Okan Görgün
10
Bülent Ersoy - Bülent Erkoç
Bülent Ersoy - Bülent Erkoç
11
Burcu Esmersoy - Kamile Burcu Esmersoy
Burcu Esmersoy - Kamile Burcu Esmersoy
12
Tuba Büyüküstün - Hatice Tuba Büyüküstün
Tuba Büyüküstün - Hatice Tuba Büyüküstün
13
Aslı Enver - Aslıay Enver
Aslı Enver - Aslıay Enver
14
Muazzez Ersoy - Hatice Yıldız Levent
Muazzez Ersoy - Hatice Yıldız Levent
15
Cüneyt Arkın - Fahrettin Cüreklibatır
Cüneyt Arkın - Fahrettin Cüreklibatır
16
Müjde Ar - Kamile Suat Ebrem
Müjde Ar - Kamile Suat Ebrem
17
Petek Dinçöz - Didem Ezgü
Petek Dinçöz - Didem Ezgü
18
Nuri Alço - Nureddin İbrahimov
Nuri Alço - Nureddin İbrahimov
19
Arto - Harutyan Dalga
Arto - Harutyan Dalga
20
Hande Yener - Makbule Hande Özyener
Hande Yener - Makbule Hande Özyener
21
Kibariye - Bahriye Tokmak
Kibariye - Bahriye Tokmak
22
Sezen Aksu - Fatma Sezen Yıldırım
Sezen Aksu - Fatma Sezen Yıldırım
23
Niran Ünsal - Fatma Uludan Canevi
Niran Ünsal - Fatma Uludan Canevi
24
Mahsun Kırmızıgül - Abdullah Bazencir
Mahsun Kırmızıgül - Abdullah Bazencir
25
Seda Sayan - Aysel Gülaçar
Seda Sayan - Aysel Gülaçar
26
Teoman - Fazlı Teoman Yakupoğlu
Teoman - Fazlı Teoman Yakupoğlu
27
Şener Şen - Ali Haydar Şen
Şener Şen - Ali Haydar Şen



Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 03:09 
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