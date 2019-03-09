Son Dakika Haberleri: Oscar'daki 'Aşk Bakışı' Umrunda Değil! Irina Shayk, Bikinisiyle Sahili Kasıp Kavurdu

Oscar'daki 'Aşk Bakışı' Umrunda Değil! Irina Shayk, Bikinisiyle Sahili Kasıp Kavurdu

35 dakika önce

Irina Shayk, Oscar Tören'inde sevgilisi Bradley Cooper'ın, Lady Gaga'yla romantik anının ardından siyah bikinisiyle Miami kumsalında görüntülendi.

1
Irina Shayk, hayat arkadaşı aynı zamanda 1 yaşındaki çocuğunun babası Bradley Cooper'ın, Lady Gaga ile Oscar romantizminin ardından Miami sahillerini kasıp kavurdu.
2
Tüm gün denize giren süper modelin, güneş gözlüklerini ve takılarını çıkarmaması dikkat çekti. Bir yaşında kızı olan Shayk, kahkalarıyla sahili şenlendirdi.

3
4
5
6
7

»      Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 12:08 

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Diğer Galeriler

Türk Basketbolunda Görülmemiş Performans! Larkin, 37 Sayıyla Şov Yaptı Mavi Sularda Korkunç An! Devasa Balina, Fotoğraf Çekmek İsteyen Dalgıçı Kaptı Cinsel İlişki Bebeğine Benzemek İçin 2 Trilyonu Gözden Çıkardı! Hollandalı Güzellik Kraliçesi, Doğum Gününü Kutlamak İçin Gittiği Kayak Tatilinde Kalp Krizinden Öldü
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.3.2019 12:43:45. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Oscar'daki 'Aşk Bakışı' Umrunda Değil! Irina Shayk, Bikinisiyle Sahili Kasıp Kavurdu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]