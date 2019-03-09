Oscar'daki 'Aşk Bakışı' Umrunda Değil! Irina Shayk, Bikinisiyle Sahili Kasıp Kavurdu
35 dakika önce
Irina Shayk, Oscar Tören'inde sevgilisi Bradley Cooper'ın, Lady Gaga'yla romantik anının ardından siyah bikinisiyle Miami kumsalında görüntülendi.
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Irina Shayk, hayat arkadaşı aynı zamanda 1 yaşındaki çocuğunun babası Bradley Cooper'ın, Lady Gaga ile Oscar romantizminin ardından Miami sahillerini kasıp kavurdu.
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Tüm gün denize giren süper modelin, güneş gözlüklerini ve takılarını çıkarmaması dikkat çekti. Bir yaşında kızı olan Shayk, kahkalarıyla sahili şenlendirdi.
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Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 12:08
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