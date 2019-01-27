Oscar Ödülünü Göremeden Ölen Heath Ledger'ın Unutulmaz Hikayesi...

1 1979 yılında dünyaya gelen Ledger, 2008'de kalp krizi nedeniyle hayranlarını yalnız bıraktı. Ölümü sonrası hala hafızalarda yerini koruyor ve filmlerini izlerken kalbimizin atmasını sağlıyor.

2 Heath Ledger, yağmurlu havaları ve siyah beyaz filmleri en sevdikleri arasında sayarken, bir santranç tutkunu olduğundan da bahsetmişti.

3 Birçok film teklifini geri çevirmenin yanı sıra birçok film için düşünüldü ama olmadı. En İyi Film dalında Akademi Ödülü kazanan Çarpışma (Crash) filminde Ryan Phillippe’nin canlandırdığı rol için ilk önce Ledger gündeme gelse de Brokeback Dağı filminde rol almak için teklifi geri çevirdi.

4 Daniel Craig rolü almadan önce, Casino Royale filminde James Bond karakterini oynaması için düşünülse de bu gerçekleşmedi.

5 Gelelim herkesin tanıdığı Joker karakterine... Kara Şövalye filminin Batman karakterinin bile önüne geçen Ledger, Christopher Nolan'ın tavsiyesi üzerine Kubrick'in meşhur filmi "Otomatik Portakal"ı izledi. Ve hazırlık aşamasında 6 hafta kendini bir otel odasına kapattı.

6 Üstelik ona gelen ilk teklif Joker bile değildi. O belki de Batman olacaktı ama teklifi reddetti. Ki bu tercihi ona Oscar'da ödül olarak dönecekti. Ta ki filmi kurgu sırasında iken ölene kadar.. Birçok hayranını oldukça üzen haber sonrası Nolan, filmi Heath Ledger'a ithaf etti.

7 Toplumsal ve medya ile ilişkisi hiçbir zaman istikrarlı olmayan yakışıklı oyuncu verdiği röportajlarla samimiyetini ortaya koyuyordu. “Film endüstrisindeki pek çok aktörün problemi aynı… Hepimiz harika olduğumuzu düşünüyoruz, biliyor musun? Ve yüzde doksan sekizimiz berbatız. Ve kendimizi geliştirmeden önce bunu fark etmemiz gerekiyor” demişti.

8 Ayrıca kendine has bir bakış açısına sahipti Heat Ledger. Bir başka röportajında ise "Kendimi bir şişe kola gibi hissetmeye başlamıştım. Ve çevremde beni popüler bir şişe haline getirmek için pazarlama dolapları dönüyordu. Ve bilirsin, kolanın tadı bok gibidir. Ama her yerde posterleri vardır, o yüzden insanlar satın alır. İşte ben de bok gibi bir tadım varmış ve sebepsiz yere satın alınıyormuşum gibi hissediyordum" demişti.

9 Hep Joker olarak hatırlanması oyunculuğunun kısıtlanması olarak görülebilir. Ama her zaman imaj değiştirir ve birçok role bürünürdü. Bunlardan biri de sevilen romantik komedi filmi "10 things i hate about you"