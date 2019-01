Oscar Ödülünü Göremeden Ölen Heath Ledger'ın Unutulmaz Hikayesi...

Ayrıca kendine has bir bakış açısına sahipti Heat Ledger. Bir başka röportajında ise "Kendimi bir şişe kola gibi hissetmeye başlamıştım. Ve çevremde beni popüler bir şişe haline getirmek için pazarlama dolapları dönüyordu. Ve bilirsin, kolanın tadı bok gibidir. Ama her yerde posterleri vardır, o yüzden insanlar satın alır. İşte ben de bok gibi bir tadım varmış ve sebepsiz yere satın alınıyormuşum gibi hissediyordum" demişti.

Hep Joker olarak hatırlanması oyunculuğunun kısıtlanması olarak görülebilir. Ama her zaman imaj değiştirir ve birçok role bürünürdü. Bunlardan biri de sevilen romantik komedi filmi "10 things i hate about you"