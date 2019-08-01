Oscar romantizminin yerinde yeller esiyor! Lady Gaga yeni sevgilisini öpücüklere boğdu

1 Geçtiğimiz aylarda Oscar ödül törenine, o dönem ünlü model Irına Shayk ile evli olan Bradley Cooper ve Lady Gaga'nın yakınlaşması damga vurmuştu.



2 Akıllara, ''Cooper ve Gaga yasak aşk mı yaşıyorlar?'' sorusunu getiren ve Irına Shayk ile Cooper arasında sonradan oluşan sorunların sebebi olarak gösterilen bu yakınlaşma, uzun süre magazin gündeminden düşmemişti.

3 İddiaları yalanlayan Gaga, her ne kadar bunun yalnızca bir rol olduğunu söylese de, Cooper ve Shayk'ın aniden boşanması, yasak aşk iddialarını güçlendirdi.

4 Nişanlısı Christian Carino ile altı ay önce ayrılan ünlü şarkıcı Lady Gaga, haftasonu California'da bulunan bir mekanda, yeni erkek arkadaşı Dan Horton ile görüntülendi.

5 Yabancı magazin siteleri, sevgilisini uluorta öpücüklere boğan Gaga'nın, böylelikle aşkını ilan etmiş olduğunu yazdı.



6 Lady Gaga ve ses mühendisi sevgilisi Dan Horton'un, Kasım ayından beri birlikte çalıştığı ancak aralarındaki aşkın yeni olduğu söyleniyor.

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