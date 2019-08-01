Son Dakika Haberleri: Oscar romantizminin yerinde yeller esiyor! Lady Gaga yeni sevgilisini öpücüklere boğdu
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Oscar romantizminin yerinde yeller esiyor! Lady Gaga yeni sevgilisini öpücüklere boğdu

35 dakika önce

Geçtiğimiz aylarda ünlü şarkıcı Lady Gaga ve oyuncu Bradley Cooper'ın yakınlaşması, Oscar Ödül Gecesi'ne damga vurmuştu. Bradley Cooper ve Lady Gaga arasındaki aşk dedikoduları tazeliğini korurken, Gaga, California'da bir mekanda yeni aşkını öpücüklere boğarken görüntülendi.

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Geçtiğimiz aylarda Oscar ödül törenine, o dönem ünlü model Irına Shayk ile evli olan Bradley Cooper ve Lady Gaga'nın yakınlaşması damga vurmuştu.
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Akıllara, ''Cooper ve Gaga yasak aşk mı yaşıyorlar?'' sorusunu getiren ve Irına Shayk ile Cooper arasında sonradan oluşan sorunların sebebi olarak gösterilen bu yakınlaşma, uzun süre magazin gündeminden düşmemişti.
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İddiaları yalanlayan Gaga, her ne kadar bunun yalnızca bir rol olduğunu söylese de, Cooper ve Shayk'ın aniden boşanması, yasak aşk iddialarını güçlendirdi.
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Nişanlısı Christian Carino ile altı ay önce ayrılan ünlü şarkıcı Lady Gaga, haftasonu California'da bulunan bir mekanda, yeni erkek arkadaşı Dan Horton ile görüntülendi.
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Yabancı magazin siteleri, sevgilisini uluorta öpücüklere boğan Gaga'nın, böylelikle aşkını ilan etmiş olduğunu yazdı.
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Lady Gaga ve ses mühendisi sevgilisi Dan Horton'un, Kasım ayından beri birlikte çalıştığı ancak aralarındaki aşkın yeni olduğu söyleniyor.
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Haber Yayın Tarihi: 01.08.2019 10:41 
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