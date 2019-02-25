Son Dakika Haberleri: Oscar Tarihinde Bir İlk! Ünlü Aktör Annesi ve Sevgilisiyle El Ele Geldi

Oscar Tarihinde Bir İlk! Ünlü Aktör Annesi ve Sevgilisiyle El Ele Geldi

54 dakika önce

44 yaşındaki ünlü aktör Bradley Cooper, Oscar Ödül Töreni'ne annesi Gloria ve 1 yaşındaki kızının annesi Rus model Irina Shayk'la el ele geldi.

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A Star Is Born'un yıldızı Bradley Cooper, Oscar Ödül Töreni'ne annesi ve 1 yaşındaki çocuğunun annesi-uzatmalı sevgilisi ünlü model Irina Shayk ile katılarak bir ilke imza attı.
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2015 yılından beri Irina Shayk ile birlikte olan Bradley Cooper, ilk kez bir davete annesi ve sevgilisyle katılarak şaşırtmayı başardı.
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»      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 10:07 

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