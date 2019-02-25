Oscar Tarihinde Bir İlk! Ünlü Aktör Annesi ve Sevgilisiyle El Ele Geldi

A Star Is Born'un yıldızı Bradley Cooper, Oscar Ödül Töreni'ne annesi ve 1 yaşındaki çocuğunun annesi-uzatmalı sevgilisi ünlü model Irina Shayk ile katılarak bir ilke imza attı.

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2015 yılından beri Irina Shayk ile birlikte olan Bradley Cooper, ilk kez bir davete annesi ve sevgilisyle katılarak şaşırtmayı başardı.