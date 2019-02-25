Oscar Tarihinde Bir İlk! Ünlü Aktör Annesi ve Sevgilisiyle El Ele Geldi
54 dakika önce
44 yaşındaki ünlü aktör Bradley Cooper, Oscar Ödül Töreni'ne annesi Gloria ve 1 yaşındaki kızının annesi Rus model Irina Shayk'la el ele geldi.
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A Star Is Born'un yıldızı Bradley Cooper, Oscar Ödül Töreni'ne annesi ve 1 yaşındaki çocuğunun annesi-uzatmalı sevgilisi ünlü model Irina Shayk ile katılarak bir ilke imza attı.
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2015 yılından beri Irina Shayk ile birlikte olan Bradley Cooper, ilk kez bir davete annesi ve sevgilisyle katılarak şaşırtmayı başardı.
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Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 10:07
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