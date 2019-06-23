Osmanlı dönem kıyafeti giyip, papağanıyla oy kullandı!

Nazım Cihan, papağanına olan sevgisini dile getirerek, "Papağanım da uzun süredir benimle yaşıyor.

Bu demokratik hakkımı onunla beraber kullanmak istedim. Vatanımıza, milletimize hayırlı olsun" diye konuştu.

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Oy verme işlemi sırasında sandık görevlilerinin de ilgisini çeken "Paşa" ilgi odağı oldu. Oy verme işleminin ardından vatandaşlar, Nazım Cihan ve 'Paşa' ile okulun bahçesinde bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.