Son Dakika Haberleri: Osmanlı dönem kıyafeti giyip, papağanıyla oy kullandı!
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Osmanlı dönem kıyafeti giyip, papağanıyla oy kullandı!

57 dakika önce

İstanbul'daki Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri ilginç görüntülere sahne oldu. Esenyurt'ta yaşayan Nazım Cihan isimli vatandaş, Osmanlı dönemi kıyafetini giyip papağanıyla birlikte oy kullandı.

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Esenyurt'ta 44 yaşındaki Nazım Cihan isimli vatandaş, oy kullanmaya Osmanlı dönemi kıyafetleri arasında papağanı Paşa ile birlikte geldi.
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Nazım Cihan, papağanına olan sevgisini dile getirerek, "Papağanım da uzun süredir benimle yaşıyor.
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Bu demokratik hakkımı onunla beraber kullanmak istedim. Vatanımıza, milletimize hayırlı olsun" diye konuştu.
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Oy verme işlemi sırasında sandık görevlilerinin de ilgisini çeken "Paşa" ilgi odağı oldu. Oy verme işleminin ardından vatandaşlar, Nazım Cihan ve 'Paşa' ile okulun bahçesinde bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.
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İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 04:16 
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