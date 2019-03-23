Otel Müşterilerine Kahve Servis Eden Konyalı Şerife'ydi, Yeşilçam'ın Leydisi Oldu

1 Doğduğunda anne ve babası tarafından Şerife adı verilen o bebek henüz 6 aylıkken bir başkasına evlatlık verildi. Onu bağrına basan kişi de "Yüzü her gün gülsün" diye adını değiştirip Güngör adını verdi.

2 Güngör henüz 13 yaşındayken biyolojik anne ve babası ortaya çıkıp onu yanlarına aldılar. Ortaokulu bitirdi sonra da Konya Öğretmen Okulu'ndan mezun oldu. Ama o eğitimini sürdürmeye kararlıydı. Ankara'da Hacettepe Üniversitesi'ne bağlı Hemşire Okulu'nda 2 yıl okudu.

3 Ama sonra maddi imkanlarının kısıtlı olması nedeniyle okulu bıraktı. İstanbul'a taşınmaya karar verdi. İşte o da bugün Yeşilçam'ın bir dönemine damgasını vurmuş bir oyuncu olan Güngör Bayrak'ın sinema kariyerinin ilk adımı oldu.

4 Bayrak, İstanbul'a geldiğinde henüz 17 yaşındaydı. Çalışmak için Hilton Oteli'ne başvurdu. Ama yaşı küçük olduğu için onu 3 ay, yani 18 yaşına gelinceye kadar beklettiler.



5 Güngör Bayrak'ın görevi otel müşterilerine Türk kahvesi servisi yapmaktı. O sürecte "kahveci güzeli" olarak anıldı.



6 İstanbul'da çalışmaya başladıktan sonra mankenlik yarışmasına katıldı ve birinci oldu. İlk defilesinde de Türkiye'nin önde gelen giyim firmalarından biri için podyuma çıktı. Artık Bayrak'ın kaderi yavaş yavaş değişiyordu.

7 Reklam filmleri, tiyatro derken bir süre sonra bu bu pırıltılı dünyadan ayrıldı. Ankara gitti ve Esenboğa Havalimanı'nda yer hostesi olarak çalıştı.

8 Ama Güngör Bayrak, bir süre sonra Erkan Özerman'ın teklifiyle İstanbul'a döndü ve ünlü Maksim Gazinosu'nda Emel Sayın'ın kadrosunda sahneye çıktı. Ardından İzmir Fuarı'nın sahneleri geldi.

9 İstanbul'da olduğu süre içinde hem sahnelerde hem de Yeşilçam'da hızla yükselen bir kariyer grafiği çizen Bayrak 1973'te Kara Murat Fatih'in Dermanı adlı filmle başladığı oyunculuğu 2016 yılına kadar sürdürdü. Filmler, diziler derken adını Türk sinema ve dizi tarihine yazdırdı. Son olarak da 2016 yılında Girdap adlı TV dizisinde oynadı.

10 Fakat Güngör Bayrak'ın hayatının ilginç dönemeçlerinden biri de 1987 yılında yaptığı evlilik oldu. Cezayir asıllı Sir Houari Berichi ile tanıştı ve evlendi. 10 yıl boyunca Paris'te yaşadı. Evlilik nedeniyle de Lady unvanı aldı. Bayrak'ın bu evlilikten şu an 30'lu yaşlarının ilk yarısında olan bir oğlu bulunuyor. Eşi 2006'da vefat etti. İkinci evliliğini ise 2012 yılında yine Paris'te yaşayan Bülent Özyörük ile yaptı.

11 Bayrak, yarım kalan eğitim hayatını da yıllar sonra tamamladı. 1996'da Türkiye'ye döndükten sonra üniversite sınavına girdi. Marmara Üniversitesi Fransızca Öğretmenliği bölümünü kazandı ve 2000 yılında yani 46 yaşındayken mezun oldu.

12 Bayrak'ın unutulmayan TV dizileri arasında izlenme rekorları kıran Gümüş de bulunuyor.

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