Otel odasında tek gecelik ilişki yaşayan ünlü oyuncuya şantaj şoku!

1 Tamer Karadağlı: Otel odası şantajı Fenomen dizi Çocuklar Duymasın'da canlandırdığı Haluk karakteriyle akıllara kazınan ünlü oyuncu Tamer Karadağlı, kuzeni Abbas Karadağlı ve Burcu Mercan isimli genç bir kadınla, otel odasında tek gecelik ilişki yaşadı. Tamer Karadağlı ve kuzeniyle birlikte olan Burcu Mercan, ilişki esnasında yaşanan her şeyi kameraya kaydetti ve Karadağlı'ya 150 bin dolar isteyerek şantaj yaptı. Olayın yankı bulmasıyla açıklama yapma gereği duyan Karadağlı, ''Keşke böyle şeyler yaşanmasaydı...'' demekle yetindi.

2 Helin Avşar: Tuvalette cinsel ilişki Görgü tanıkları Berna Arıcı ve Sibel Gökçe, içeriden gelen seslerin sevişme sesleri olduğunu iddia ederek Helin Avşar'ın bir çorbacının tuvaletinde cinsel ilişkiye girdiğini ileri sürdü.

3 Skandalın başrolü Helin Avşar ise iddiaların yalan olduğunu ve bunu ortaya atanları mahkemeye vereceğini söyledi.

4 Charlie Sheen: Cinsel içerikli film yıldızlarına servet harcadı Ünlü aktör Charlie Sheen, 1995 yılında Hollywood'da ünlülere kadın sağlayan Heidi Fleiss'in kızlarıyla birlikte olduğunu ve kendi servetini bitirecek kadar çok para harcadığını itiraf ederek büyük tepki toplamıştı.



5 Ünlü aktörün, bir dönem üç cinsel içerikli film oyuncusuyla aynı evde yaşaması ve kişiye cinsel yollarla bulaşan HIV pozifi virüsü taşıdığını açıklaması da magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

6 Kadir İnanır: Taciz Kadir İnanır, 2000'lerin başında ciddi bir seyirci kitlesi olan Derman Bey dizisinde rol aldı. Dizide, aralarında Buket Saygı'nın da bulunduğu bir grup genç manken yer alıyordu.

7 İlerleyen zamanlarda manken Buket Saygı, rol arkadaşı hakkında ''Kadir İnanır beni cep telefonu mesajlarıyla taciz etti'' iddiasını ortaya attı. Saygı'nın skandal iddiasının doğru olduğu birtakım araştırmalar sonucunda ortaya çıktı. İnanır, mesajların taciz içermediğini, aksine oyuncuları motive etmek amacıyla gönderildiğini ileri sürdü.

8 Şarkıcı Çelik Erişçi, o dönem taciz iddiasını ortaya atan manken Buket Saygı'yla evliydi. Kadir İnanır, Çelik Erişçi'nin kendisine küfür ettiğini ileri sürünce 'motivasyon mesajı' davası iyice arapsaçına döndü.

9 Dava ilerledikçe taraflar daha cesur olmaya başladı. İnanır'ın avukatı, manken Buket Saygı'nın defile sırasında çekildiği fotoğraflarını, "Saygı, Türk aile yapısına uygun olmayan giysiler giyiyor'' diyerek mahkemeye delil olarak sundu. Kadir İnanır'ın avukatı, "Taciz iddialarından sonra Buket Saygı'nın mankenlik işleri açıldı. İnanır adını kullanarak kazanç elde etmeye çalışıyor'' diyerek Buket Saygı'yı fırsatçılıkla suçladı. O sırada, İnanır'ın avukatının Buket Saygı'nın defile pozlarıyla ilgili iddialarına, Saygı'nın manken arkadaşları, ''Biz kendimizi değil, kıyafetleri sergiliyoruz'' diyerek tepki gösterdi. 6 yıl süren dava, İnanır'ın 150 bin liralık tazminat ödemeye mahkum edilmesiyle sona erdi.



10 Woody Allen: Evlatlık edindikleri kızla evlendi Yönetmen ve müzisyen Woody Allen'ın adı, Eşi Mia Farrow'un evlatlığı Soon Yi- Previn ile aşk dedikodularına karıştı ve bu skandal Allen tarafından da doğrulandı.

11 Woody Allen, kendisinden 31 yaş küçük Soon Yi ile dünya evine girdiğinde Allen 56, Soon Yi 21 yaşındaydı.

12 Woody Allen'ın Soon Yi ile yaptığı evliliğinden olan kızı Bechet Dumaine Allen.



13 Çağla Şikel: ''Tostumu yedim bekliyorum.'' Ünlü manken Çağla Şikel, bir defile için gittiği Antalya'da yıllarca konuşulacak bir skandala imza attı. Çağla Şikel'in kendisi gibi manken olan Yüksel Ak ile evli olan Şenol İpek'e, ''Tostumu yedim, bekliyorum'' yazan bir mesaj atması üzerine ortalık birbirine girdi.

14 Olayın duyulmasından kısa bir süre sonra Yüksel Ak ve Şenol İpek boşandı.



15 Hande Ataizi: Tuvalet penceresine sıkıştı Ruhsar dizisiyle akıllara kazınan ünlü oyuncu Hande Ataizi, burnundan estetik operasyon geçirdiği için magazincilerin kendisini görüntülemesini istemiyordu. Bundan kurtulmak için tuvalet penceresinden kaçmayı deneyen Ataizi, pencereye sıkıştı. 1999 yılında Bodrum'da yaşanan bu olay, yıllarca konuşuldu.

16 Hande Ataizi - Sevda Demirel: ''Ne dedin sen!'' Hande Ataizi ve Cem Davran'ın sunduğu bir televizyon programında Sevda Demirel, ''Şimdi aşk şarkısı söyleyeceğim. Hande aşkları çok iyi bilir. Ben bir gecelik ilişkiler kurmuyorum. Her zaman tek eşliliği savunmuşumdur.'' diyerek Hande Ataizi'ne laf atınca Ataizi, ''Fuhuştan gözaltına alındığını ne çabuk unuttun Sevda?'' yanıtını verdi. Bunun üzerine Sevda Demirel, ''Ne dedin sen!'' diyerek Hande Ataizi'ni tokatladı.

17 Hugh Grant: Otomobilde cinsel ilişki Ünlü aktör Hugh Grant, 1995 yılında kendi otomobilinde cinsel ilişki işçisiyle sevişirken paparazzilere yakalandı. Olayın duyulması üzerine sevgilisi Liz Hurley, ünlü aktör Hugh Grant'ı terk etti. Yaşananlar üzerine açıklama yapma gereği duyan Hugh Grant ise yaptığının affedilemez olduğunu kabul etti.



18 Britney Spears: Parkta cinsel ilişkiye girdiler Pop yıldızı Britney Spears 2004 yılında, o dönem sevgilisi olan eski eşi Kevin Federline ile Stockholm'deki bir parkta, cinsel ilişkiye girerken yakalandı. Rahat tavırlarıyla dikkat çeken ikili, gazetecilerin kendilerini görüntülediğini anlayınca kameralara poz verdi.