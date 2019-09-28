Oteldeki su ısıtıcısında iç çamaşırını kaynattı! İşte en korkunç otel müşterileri

1 Gerçekten mide bulandırıcı! Kan bulaşan iç çamaşırını otelin kettle'ında yıkayan ve bunu internette gururla paylaşan kadın..

2 Neyse ki itiraf ediyor.. "Günaydın, yatağın üzerindeki şey kan değil. Yatağa domuz pirzolası düşürdüm. Yaşanan bu kaza, benim gerçekten nasıl bir insan olduğumu özetliyor. Saygılarımla. Dylan"

3 Bunu gören otel çalışanı bayılmıştır! "Arkadaşım otel odasından çıkarken yatağı böyle bıraktı…"

4 Alkolü fazla kaçırmak "Bir otelde gece vardiyasında çalışıyorum. Bu adam, on dakika boyunca 227 numaralı odada kaldığını iddia edip benimle tartıştı. Bizim 227 numaralı bir odamız yok. Adam yanlış otele gelmiş…"

5 Bir ailenin yaramaz çocukları, yatak başlığının parçalarını sökmüş..

6 Çıkarken otel odasını bu şekilde bırakmışlar..

7 Tırnağını telefona kesmek? "Bir otelde çalışıyorum ve bugün bunu buldum!"

8 Hırsız da olabiliyor "Yan odadaki misafirlerin, otelin mini buzdolabını çalmasını izliyorum…"

9 Otelin herkese açık lobisinde cinsel içerikli film izleyen bir adam..

10 1982 yılındaki turnesi sırasında David Lee Roth'un odası..

11 Muhtemelen bu oda için ekstra ücret ödemeleri gerekmiştir..

12 Hiç yakışmadı! "Arkadaşım odaları temizlerken bu devasa şeyi buldu…"

13 Kaka kokusunu takip etti ve... "Güzel bir otelde konaklıyordum ve buz almak için buz makinesine giderken kaka kokusu aldım. Etrafa bakınınca buz makinesinin arkasında bunu buldum… Kirli çocuk bezi!"

14 Bu manzarayı yalnızca Vegas'ta görebilirsiniz!

15 Odalarda sigara içmek yasak olunca koridorda sigara içen müşteriler…

16 Özenle çıkarmış bir de! "Az kalsın kusuyordum. Otelin havuzundan çıkan takma tırnaklar!"