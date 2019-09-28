Son Dakika Haberleri: Oteldeki su ısıtıcısında iç çamaşırını kaynattı! İşte en korkunç otel müşterileri
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Oteldeki su ısıtıcısında iç çamaşırını kaynattı! İşte en korkunç otel müşterileri

30 dakika önce

Bazı insanlar var ki ne kural tanıyor ne de yasak. Her yerde karşımıza çıkacak bu vatandaşlar otelde nasıl ilginç davranışlar sergilemiş olabilir? Gelin birlikte bakalım...

1
Gerçekten mide bulandırıcı!
Gerçekten mide bulandırıcı!
Kan bulaşan iç çamaşırını otelin kettle'ında yıkayan ve bunu internette gururla paylaşan kadın..
2
Neyse ki itiraf ediyor..
Neyse ki itiraf ediyor..
"Günaydın, yatağın üzerindeki şey kan değil. Yatağa domuz pirzolası düşürdüm. Yaşanan bu kaza, benim gerçekten nasıl bir insan olduğumu özetliyor. Saygılarımla. Dylan"
3
Bunu gören otel çalışanı bayılmıştır!
Bunu gören otel çalışanı bayılmıştır!
"Arkadaşım otel odasından çıkarken yatağı böyle bıraktı…"
4
Alkolü fazla kaçırmak
Alkolü fazla kaçırmak
"Bir otelde gece vardiyasında çalışıyorum. Bu adam, on dakika boyunca 227 numaralı odada kaldığını iddia edip benimle tartıştı. Bizim 227 numaralı bir odamız yok. Adam yanlış otele gelmiş…"
5
Bir ailenin yaramaz çocukları, yatak başlığının parçalarını sökmüş..
Bir ailenin yaramaz çocukları, yatak başlığının parçalarını sökmüş..
6
Çıkarken otel odasını bu şekilde bırakmışlar..
Çıkarken otel odasını bu şekilde bırakmışlar..
7
Tırnağını telefona kesmek?
Tırnağını telefona kesmek?
"Bir otelde çalışıyorum ve bugün bunu buldum!"
8
Hırsız da olabiliyor
Hırsız da olabiliyor
"Yan odadaki misafirlerin, otelin mini buzdolabını çalmasını izliyorum…"
9
Otelin herkese açık lobisinde cinsel içerikli film izleyen bir adam..
Otelin herkese açık lobisinde cinsel içerikli film izleyen bir adam..
10
1982 yılındaki turnesi sırasında David Lee Roth'un odası..
1982 yılındaki turnesi sırasında David Lee Rothun odası..
11
Muhtemelen bu oda için ekstra ücret ödemeleri gerekmiştir..
Muhtemelen bu oda için ekstra ücret ödemeleri gerekmiştir..
12
Hiç yakışmadı!
Hiç yakışmadı!
"Arkadaşım odaları temizlerken bu devasa şeyi buldu…"
13
Kaka kokusunu takip etti ve...
Kaka kokusunu takip etti ve...
"Güzel bir otelde konaklıyordum ve buz almak için buz makinesine giderken kaka kokusu aldım. Etrafa bakınınca buz makinesinin arkasında bunu buldum… Kirli çocuk bezi!"
14
Bu manzarayı yalnızca Vegas'ta görebilirsiniz!
Bu manzarayı yalnızca Vegasta görebilirsiniz!
15
Odalarda sigara içmek yasak olunca koridorda sigara içen müşteriler…
Odalarda sigara içmek yasak olunca koridorda sigara içen müşteriler…
16
Özenle çıkarmış bir de!
Özenle çıkarmış bir de!
"Az kalsın kusuyordum. Otelin havuzundan çıkan takma tırnaklar!"
17
Gören 5 kişi kaldılar sanacak!
Gören 5 kişi kaldılar sanacak!
"Bu odada üç günlüğüne bir adam konakladı. Ne çocuğu vardı ne de evcil hayvanı. Sadece kendisi!"



Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 08:17 
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ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Oteldeki su ısıtıcısında iç çamaşırını kaynattı! İşte en korkunç otel müşterileri
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