Oto Tamircilerinin Sizden Sakladığı 8 Sır

1 Araba marş basarken zorlanıyor, aküsünün değişmesi lazım! Bu söze pek itibar etmeyin. Akünüzü oto elektrikçisinde ölçtürün. Ayrıca akü üzerinde gösterge vardır ve o göstergede yeşil yanıyorsa sorun yok demektir. Akü değiştirirken de 45-60-70 amper güç değerine aldanmayın, marş basma amperajını mutlaka sorun. Alacağınız akünün üretim tarihi en fazla 2 ay olmalı. Rafta beklemiş aküleri tercih etmeyin. Soğuk havalarda akünün zayıf marş basması normal karşılanabilir.

2 En kısa sürede yağı değiştirin! Motor yağının değişim süreleri otomobil üreticisi tarafından belirtilmiştir. Sorunsuz bir otomobil yağ eksiltme yapmaz. Genelde 10-15 bin kilometre aralığında yağ değişimleri gerçekleştirilir. Yağ değişimi yaptıktan sonra hangi kilometrede ve tarihte değiştiğini not edin. Zamanı gelmedikçe yağınızı değiştirmeyin.

3 Fren balatalarının acilen değişmesi gerekiyor! Fren balataları kullanıma göre eskiyebilir. Frene ne kadar çok basarsanız fren balatalarınız o kadar yıpranır. Fren balatalarının kontrolünü kendiniz de yapabilirsiniz. Fren balataları yaklaşık 1 cm kalınlığa sahiptir. Eğer balatanın tam halinden çeyrek haline gerilediğini fark ederseniz değiştirmenizde fayda var. Değişimini yapmazsanız fren diskleriniz çizilir ve daha fazla masraf yapmanız gerekebilir. Gereksiz yere değişimi yapılan balatalar cebinizden fazla para çıkmasına neden olur.

4 Ücretsiz check up için gelin! Bu tuzağa düşerseniz arabanızda olmayan arızaları varmış gibi göstermeye çalışabilirler. Bu konuda uyanık olmanız gerekiyor. Arabanızda arıza oluşmadıkça check-up yaptırmanıza gerek yok.



5 Bu bakımlar olmazsa yolda kalırsın! Eğer arabadan anlamıyor ve periyodik bakımlarını zamanında yaptırmıyorsanız usta haklı olabilir. Ancak tüm bakımlarını yaptıktan sonra yine de yolda kalabileceğinizi belirtiyorsa başka bir ustaya daha göstermenizde fayda var demektir.

6 Lastiklerinizin yerini değiştireceğim Lastiklerin çapraz olarak rotasyona sokulması gerektiği bazı üreticiler tarafından desteklenirken bazıları tarafından da desteklenmeyen bir konudur. Çekiş hangi taraftaysa o yöndeki lastikler daha fazla yıpranır. Lastiklerinize rotasyon yaptırmak isterseniz önceden lastiklerinize işaret koyun ve yerlerini değiştirip değiştirmediğini kontrol edin.

7 Motor ışığı yanıyor, ciddi sorun olmalı! Otomobil çalıştıktan kısa bir süre sonrasına kadar bazı ışıkları yanabilir. Işıklar sönmezse cihazla kontrolünü sağlatabilirsiniz. Ancak çalıştığı anda yanan ışıklar nedeniyle sizden para almaya çalışan ustalara güvenmeyin. Ayrıca her yanan ışık da ciddi problem kaynağı oluşturmuyor.