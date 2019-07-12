Öyle bir işleri var ki gören şaşıp kalıyor! İşte dünyanın en ilginç meslekleri

1 At ve boğa spermi toplayıcılığı Altın değerindeki boğa tohumlarını toplamak rahatsız edici bir fikir olarak görünse de, aslında oldukça karlı. Bir mekanizma yardımıyla yürütülen bu işe sahip insanlar binlerce dolar kazanıyor.

2 Hayvan mama gurmesi "Yaaa yok artık!" dediğinizi duyar gibiyim! Mamadan mamaya fark var. Evcil hayvanlarımıza yedirdiğimiz mamaların en azından kaliteli olanları kalite kontrol adına test ediliyor. İşte tam burada devreye bu çılgın mesleğin erbapları, profesyonel hayvan maması test ediciler giriyor. Bu profesyoneller iyi paralar da kazanabiliyor. Sağlam bir mideye sahipseniz bu alanda kariyer yapmanız da mümkün.

3 Koltuk altı koklayıcı Deodorant firmalarının ürünün etkinliğini test etmek için işe aldığı kişiler, ürünü sıktıktan sonra başka insanları kokluyor.

4 Solucan avcısı Karanlık çöktü mü hemen işbaşı yapıyorsun. Çünkü gündüz toprak altında bulunan solucanlar geceleri daha güvende oldukları için toprağın üstüne çıkıyor. İşte bu sırada devreye solucan avcıları giriyor ve bu solucan kolonilerini bulup onları topluyor. Profesyonel olarak bu işle uğraşan ve geçimini bundan sağlayan avcılar, topladıkları bu solucanları balıkçı yemi satan şirketlere satıyor.

5 Geyik idrarı toplayıcı Geyiklerden idrar toplamanın oldukça karlı bir iş olduğunu biliyor muydunuz? Özellikle çiftçilik meseleğiyle uğraşanların tercih ettiği bu işin oldukça basit olduğu söyleniyor. Öte yandan yalnızca bir geyiğin idrarından 300 bin dolar kazanmak mümkün.

6 Burnunuza bunu yapmak ister misiniz?: Uzman “Gaz” Koklayıcı İşyerinizden nefret edip patronunuzu öldürme planları mı yapıyorsunuz? Bir daha düşünün. Çünkü sahip olduğunuz işin daha beteri var. Bunlardan biri de inek osuruğu koklayıcılığı. İlk duyduğunuzda komik gelen bu işin özel bir nedeni var. O da hayvanın iyi beslenip beslenmediğini kontrol etmek. Ha yok, “Ben o gıcık patronun suratını görmektense her gün bu kokuya maruz kalmaya razıyım” diyorsanız o başka.



7 Profesyonel yas tutucular Her şeyin yalan olduğu dünyada çok da şaşırmamak gerek. Profesyonel yas tutuculuk Avrupa'da gerçek bir meslek. Profesyonel yas tutucular isimlerinden de anlaşıldığı üzere özellikle cenaze zamanı gidip ağlarlar ve yas tutarlar. Özellikle İngiltere'de Rent a Car (Araba kiralama) sektörü gibi Rent a Mourner (Yas Tutucu Kirala) diye bir sektör mevcut.

8 Seksörlük (Ayda 12 bin TL kazanıyorlar) Ya ne basit diyebilirsiniz ama bir de yapana sorun! Seksörlük yapan kişiler genel olarak masa başına geçerler ve yumurtadan yeni çıkmış olan civcivleri masanın etrafında toplarlar. Ardından civcivleri sıkı sıkı tutarak cinsel organlarını kontrol ederler. Bu sayede de dişi ve erkek civcivleri ayırırlar. Dünyada yalnızca 200 kişinin çalıştığı seksörlük, kuluçkadan çıkan saatlik civcivlerin cinsiyetlerini belirleyenlere deniyor. Güney Kore'de yaygın olan bu meslek Türkiye'de ayda 12 bin TL gibi bir ücret kazandırıyor. Ancak bunu yapan kişi sayısı 17-18'i geçmiyor.

9 Profesyonel sarılıcı İlk kez Asya'da ortaya çıkan bu meslek, tüm dünyaya yayılmış durumda. Profesyonel sarılıcılar ihtiyacınız olduğunda bizzat gelip size sarılarak rahatlamanızı sağlıyor. ABD'de bu mesleğin seansına 40-50 dolar alan profesyonel sarılıcılar işlerini gerçekten çok ciddiye alarak ve severek yapıyor.