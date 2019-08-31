Oyunculuk uğruna gerçekten ilişkiye girdiler! İşte ilişki sahnelerinde taklidin es geçildiği 6 film

1 Intimacy (Mahremiyet) Patrice Chéreau'nun yönetmen koltuğunda oturduğu film, başarısız bir Londralı müzisyenin, haftada bir kez bir kadınla gerçekleştirdiği şiddet ve cinsel ilişki dolu görüşmeye odaklanıyor.

2 Ai no korîda (Tutku İmparatorluğu) Nagisa Ôshima'nın yönetmenlik koltuğunda oturduğu filmde, ilişki ve şiddet arasında gelip giden ilişkileri ile Sada Abe ve ustasının hikayesi anlatılıyor.

3 The Brown Bunny (Kahverengi Tavşan) Vincent Gallo'nun yönettiği film, efsane motosiklet sürücüsü Bud Clay'ın New Hampshire'dan Kaliforniya'ya yarış yapmak için çıktığı yolculukla başlıyor.

4 Pola X (X Kutusu) Leos Carax'nın yönettiği en iyi filmlerden biri olan Pola X, genç bir yazarın, gizemli bir koyu saçlı kadına duyduğu cinsel isteği, ilgiyi yansıtıyor.

5 Romance (Macera) Catherine Breillat'nın uzun metrajı, erkek arkadaşına çılgınca ve şiddet dolu arzu duyan bir okul öğretmeninin öyküsüne odaklanıyor.