Oyunculuk uğruna gerçekten ilişkiye girdiler! İşte ilişki sahnelerinde taklidin es geçildiği 6 film

1
Intimacy (Mahremiyet)
Patrice Chéreau'nun yönetmen koltuğunda oturduğu film, başarısız bir Londralı müzisyenin, haftada bir kez bir kadınla gerçekleştirdiği şiddet ve cinsel ilişki dolu görüşmeye odaklanıyor.
2
Ai no korîda (Tutku İmparatorluğu)
Nagisa Ôshima'nın yönetmenlik koltuğunda oturduğu filmde, ilişki ve şiddet arasında gelip giden ilişkileri ile Sada Abe ve ustasının hikayesi anlatılıyor.
3
The Brown Bunny (Kahverengi Tavşan)
Vincent Gallo'nun yönettiği film, efsane motosiklet sürücüsü Bud Clay'ın New Hampshire'dan Kaliforniya'ya yarış yapmak için çıktığı yolculukla başlıyor.
4
Pola X (X Kutusu)
Leos Carax'nın yönettiği en iyi filmlerden biri olan Pola X, genç bir yazarın, gizemli bir koyu saçlı kadına duyduğu cinsel isteği, ilgiyi yansıtıyor.
5
Romance (Macera)
Catherine Breillat'nın uzun metrajı, erkek arkadaşına çılgınca ve şiddet dolu arzu duyan bir okul öğretmeninin öyküsüne odaklanıyor.
6
Nuit #1 (Gece 1)
Anne Émond'un yönettiği film, bir Quebecli ile bir göçmen arasındaki bir gecelik cinsel birlikteliğin devamına odaklanıyor.