Pablo Escobar Hakkında İnanmakta Güçlük Çekeceğiniz 32 Gerçek

1 Pucca'nın tweetlerinde bahsettiği Escobar kimdir? Pablo Escobar tarihin gelmiş geçmiş en büyük uyuşturucu baronudur. Aslen Kolombiyalı olan bu uyuşturucu baronunun hayatı boyunca gerçekleştirdiği eylemler de oldukça sıradışı.



2 Pablo Escobar ne zaman doğdu? Pablo Escobar, 1 Aralık 1949'da çiftçilik yapan babası ile köy öğretmeni olan annesinin 7 çocuğundan biri olarak dünyaya gelmiş. Yoksulluğu hiçbir zaman sevmeyen Escobar'ın gelecekte ne kadar zengin olacağı daha o zamanlardan belliymiş.

3 Escobar'ın çocukluğu Escobar'ın çocukluğundan beri hırslı bir kişiliğe sahip olduğu biliniyor. Zira Escobar, ileride bir milyoner olacağına, daha arkadaşlarıyla oyun oynaması gereken yaşlarındayken karar vermiş. Hatta, söylenilenlere göre Escobar'ın hayallerinden biri de Kolombiya Başkanı olmakmış!

4 Escobar suç işlemeye ne zaman başladı? Escobar'ın suç hayatına oldukça küçük bir yaştayken, mezar taşları çalıp başka köylere satmasıyla başladığı söylenir. Daha sonra ise Escobar; kaçak sigara ve sahte piyango biletleri satışı yaparak, suç dünyasında ismini duyurmaya başlamış.

5 Escobar'ın gücü Escobar'ın kurduğu uyuşturucu imparatorluğu, Kolombiya hükümetinden çok daha güçlü ve büyükmüş.

6 Binlerce insanın katili Pablo Escobar'ın 200 yargıç ve 1000 polis, gazeteci ve bürokratla birlikte toplam 4000'den fazla insanın ölümünden sorumlu olduğu tahmin ediliyor.

7 Pablo Escobar'ın ilk ilişkisi Pablo Escobar, ileride eşi olacak kız arkadaşıyla görüşmeye başladığında 24 yaşındaydı. Kız arkadaşı ise sadece 13!

8 Escobar ve Sarayları Aratmayan Malikanesi! Escobar'ın kendisi ve ailesi için satın aldığı 20 kilometrekare büyüklüğündeki ev (Morroquin), içerisinde hayvanat bahçesi bile olan saray mahiyetinde bir malikane olarak tasarlanmış Zürafaların, su aygırlarının, fillerin ve daha başka pek çok türün bulunduğu hayvanat bahçesinin haricinde, tenis kortu, havaalanı ve futbol sahası gibi tesisler bulunuyormuş.

9 Kızı ısınsın diye 2 milyon dolar nakit parayı yakmış Escobar tutuklu olduğu hapishaneden kaçmayı başarmış, ancak Kolombiya ormanlarını geçmek Escobar ve ailesi için hiç de kolay olmamış. Buna ek olarak, rivayet o ki ailesiyle birlikte sığınmış olduğu dağ evinde soğuktan titreyen kızını ısıtabilmek için 2 milyon dolar nakit parayı bir an bile tereddüt etmeden yakmış.

10 Çocuklarının doğum günlerindeki ilginç gelenek! Bir Meksika geleneği olarak bilinen ve özel törenlerde içi şeker ya da oyuncakla doldurulan Pinatas isimli unsurlar, Escobar'ın çocuklarının doğum günlerinde şeker yerine parayla dolduruluyormuş.

11 Escobar'ın serveti ne kadar? Escobar'ın oğlu olan Juan Pablo Escobar yapmış olduğu bir açıklamada; Forbes'in yalan haber yaptığını, çünkü servetinin ne kadar olduğunu hiç kimsenin bilemeyeceğini açıkça belirtmiş. Veliaht Pablo'nun yapmış olduğu bu açıklama bize gayet mantıklı göründü.

12 Evindeki manidar dekorasyon Pablo Escobar, ilk uyuşturucu ticareti yaptığı uçağını, büyük malikanesine bir hatıra olarak koydurmuş.

13 Bu kadar paket lastiğini ne yapmış? Bu ismin o dönemler ne kadar zengin olduğunu, sahip olduğu nakit parayı aylık olarak balyalamak için harcadığı 2.500 adet paket lastiğinden anlayabilirsiniz.

14 Pablo Escobar'ın Learjet'i Dev isim, uyuşturucu kaçakçılığından kazanmış olduğu paraları Kolombiya'ya sokmak için Learjet marka özel bir iş jeti satın almış. Bu jet, her uçuşu sırasında Kolombiya'ya 100 milyon dolar civarında nakit para taşıyormuş.

15 Denizaltıyla uyuşturucu taşıdı Escobar'ın uyuşturucu ağını o kadar genişletmiş ki uçakların, helikopterlerin, tırların ve gemilerin yetmediği durumlarda denizaltı bile kullanmış.

16 Escobar'ın yakalanma sebebi Ailesine fazlasıyla düşkün olan Kolombiyalı uyuşturucu baronunun yakalanmasının sebebi, oğluyla yaptığı uzun telefon görüşmesi olmuş.

17 Escobar'ın kaçakçılık metodu! Dünyaca ünlü suçlunun tasarlamış olduğu metot, sanıyorum o zamanlarda kimsenin aklına gelmezdi. Zira Escobar, bu uyuşturucuyu Amerika'ya sokabilmek için sıvı kokaine batırılmış pantolonları kullanıyormuş. Ayrıca uçakların lastiklerinde de uyuşturucu taşıyormuş.

18 Escobar'ın en büyük korkusu neydi? Escobar'ın en büyük korkusu, suçluların iade edilmesi sistemiydi. İşte bu yüzden de Kolombiya'nın 10 milyar dolar değerindeki devlet borcunu ödemeyi seve seve kabullenmiş.

19 Modern Robin Hood olarak ünlenmiş Evet, sayısız insanı katleden ve zehir tacirliği yapan bu isim aynı zamanda modern Robin Hood olarak da ünlenmiş. Nitekim Escobar, fakir insanlara yardım ediyor ve onlar için; evler, okullar, hastaneler vs. yaptırmış.

20 Halkın desteğini kaybetti Arandığı dönemde hem Amerika'ya hem de Kolombiya'ya karşı savaş açmış, Escobar'ı öldürülecek her polis için para ödülü koyulmuş. Ayrıca arasının bozulduğu bürokrat Cesar Gaviria'nın bineceği uçağı da düşürmüş, 110 kişinin ölümüne sebep olmuştur.

21 Pablo Escobar İntihar mı Etti? Ona göre babası, ailesini kurtarmak için bile bile ölüme gitmiş. Çünkü hayatının hiçbir döneminde telefon kullanmayan ve telefonun ölüm olduğunu söyleyen Escobar, o gün oğluna 7 kez telefon açmış. Buna ek olarak; Escobar oğluna hep eğer bir gün kuşatılacak olursa silahındaki 14 kurşunu düşmanlarına, son kurşunu da kendisine sıkacağını söylermiş.

22 Pablo Escobar'ın yapmış olduğu inanılmaz açıklama! "Ben çiçek ihracatı yapan iyi kalpli ve dürüst bir adamım" şeklinde açıklama yapan Escobar, bu cümlesiyle tüm dünyayı şok etmiş.





23 1993 yılındaki büyük saldırının şüphelisi! 1993 yılında Dünya Ticaret Merkezi'nin bodrum katına yerleştirilen bombanın patlaması neticesinde binada büyük hasar oluşmuş, 6 kişi hayatını kaybetmiş ve 1000'den fazla kişi de yaralanmıştır. Neticede, Pablo Escobar bu saldırının arkasındaki şüpheli isimler arasında da karşımıza çıkmaktadır.

24 Çocuk kaçakçısı Pablo Escobar, Kolombiya'nın en büyük 2. şehri olan Medellin'in yöneticilerinden birinin çocuğunu kaçırmış ve bunun neticesinde fidye olarak 100.000 dolar elde etmiş.

25 Escobar'ın Bonny&Clyde otomobili! Tüm büyük suçluları romantik bir şekle sokmayı seven Escobar, Bonny Elizabeth Parker ile Clyde Chestnus Barrow isimli dünyaca ünlü suçluların yasal güçlerden kaçarken kullandığı otomobili satın almıştır.

26 Hatıra fotoğrafı ABD tarafından her yerde arandığı dönemde Escobar, oğluyla birlikte Beyaz Saray'ın önünde fotoğraf çektirerek anı ölümsüzleştirmiş.

27 Ölümünden sonra malikanesine ne oldu? Don Pablo ve El Baron takma isimleriyle de tanınan Escobar'ın malikanesi ölümünden sonra bir tema park haline getirilmiş.

28 Escobar'ın kullandığı halk otobüsü Yine bir firar sırasında Escobar ve ordusu, güvenli bir yere sığınabilmek için şoför koltuğunda Escobar'ın oturduğu bir halk otobüsü ile kaçmışlardır.

29 Escobar'ın Parasının Saklı Olduğu Yerler! Escobar sahip olduğu tonlarca parayı; duvarların içerisinde, depolarda, bodrum katlarda vs. saklamış. Paraların saklandığı yerde çıkan bir yangın, sel ya da farelerin kemirmesi sonucunda, Escobar'ın kaybedeceği para miktarı 100 milyon doları buluyormuş. Ve her yıl baronun %10'luk serveti fareler tarafından mideye indiriliyormuş.

30 Pablo Escobar ve ailesinin bilinmeyen yönleri! Pablo Escobar'ın oğlu Sebastian Morroquin, babasının hayatını anlatan Narcos dizisini eleştirerek, gerçeklerin çarpıtıldığını söylemiş. Çünkü Escobar ve ailesi, son yıllarda bir sürü maddi sıkıntı çekmiş. Babasının arandığı yıllarda, yanında kimsesinin kalmadığını söyleyen Morroquin, milyonlarca dolarları olduğu halde dışarı çıkamadıkları için aç kaldıklarını belirtmiş.

31 Escobar'ın bilinen ölümü Atalarımızın da dediği gibi, su testisi su yolunda kırılmış. Nitekim Pablo Escobar, 1993 yılında girmiş olduğu silahlı çatışmada vurularak öldürülmüştür. Bununla birlikte; Amerika, Escobar'ın ölümünü tarihteki en büyük insan avı olarak nitelendirmiştir.



