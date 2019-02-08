Son Dakika Haberleri: 'Pamuk' Babaanne Acımasız Bir Seri Katil Çıktı

'Pamuk' Babaanne Acımasız Bir Seri Katil Çıktı

40 dakika önce

1932 doğumlu Velma Barfield isimli babaanne, çevresi tarafından 'pamuk' gibi biri olarak anılsa da geçmişi gerçeklerin tam tersi olduğunu söylüyor. Çevresinde iyi bilinen, yaşını almış bir kadın olan Velma Barfield, sevdiklerini arka arkaya yitiren, aşırı şanssız biri olarak görülüyor. Gerçek hikayesi ise onun aslında acımasız bir seri katil olduğunu gözler önüne seriyor. İşte tüyler ürperten o hikaye...

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1932 yılında dünyaya gelen Velma Barfield, sürekli istismara uğradığı ailesinden kaçmak için 17 yaşında Thomas Burke ile evlendi. Barfield'ın bu evlilikten iki çocuğu oldu.
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Her şey yolunda gibi görünürken, geçirdiği bir rahatsızlığın ardından Velma'nın rahmi alındı. Hastalık sonrası Velma ağrı kesicilere bağımlı hale geldi. Kocası Thomas ise alkol bağımlısı oldu. Çiftin bağımlılıkları evliliklerinin ciddi derecede hasar görmesine sebep oldu. Velma, şiddetli bir kavganın ertesinde iki çocuğunu birden alıp evden gitti.
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Aynı günün sabahı esrarengiz bir şekilde ev alevler içinde kaldı ve kocası Thomas, yanarak can verdi.
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Velma, bu trajik olayın ardından hayatına devam etti ve başka bir ilişkiye yelken açtı. Kendisi gibi dul ve çocuklu olan Jennings Barfield isimli adam ikinci kocası oldu. Ağrı kesici bağımlılığı hala devam eden Velma, bu yüzden kocasıyla sık sık tartışmalar yaşamaya başladı. İki taraf da boşanmaya hazırlanırken Jennings Barfield birden hastalandı ve bir süre sonra kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. İkinci kocasını da kaybeden Velma, bu kez ailesinin yanına döndü. Fakat kötü talih onları da buldu.
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Babasını akciğer kanserinden kaybeden Velma, kısa süre sonra bu kez hastalanan annesinin yaşamını yitirmesiyle yıkıldı. Kocasını, anne ve babasını arka arkaya kaybeden Velma'nın hikayesi artık dışarıdan gerçek bir trajediye dönmüştü. Yakınları yardımına koştukları Velma'ya bir bakıcılık işi ayarladı.
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İşe kabul edilen Velma, Montgomery ve Dollie Edwards çiftinin yanına taşındı ve bakımlarını üstlendi. Ve bu kez Velma'nın yanına geldiği yıl içinde rahatsızlanan Edwards çifti hayatını kaybetti.
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Bu vefatın ardından Velma, Record Lee isimli yaşlı bir kadının bakımını üstlendi. Ne tesadüf ki kısa bir süre sonra Lee'nin kocası John Henry de birden hastalananlar kervanına katıldı.
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Aşırı şanssızlığı ailesindeki herkesi kaygılandıran Velma, o sırada Stuart Taylor adındaki bir adamla ilişki yaşamaya başladı.
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Bir süre sonra Taylor, sevgilisi Velma'nın adına sahte çekler düzenlediğini fark edttı ve ikili bir kavgaya tutuştu. Ortalık yatıştıktan sonra Velma, Stuart'ın gönlünü almak niyetiyle ona içecek getirdi.
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Daha yarısındayken midesi bulanmaya başlayan Stuart, bütün gün mide ağrısından kıvrandı. Doktora gitseler de bir şey bulamadılar ve sıradan bir gastrit nöbeti olduğunu söylediler. Talihsiz Stuart aynı sabah hayatını kaybetti.
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Cenazenin ardından, Velma'nın kız kardeşi olduğunu iddia eden birinin polisi aramasıyla işler değişti. Ablası Velma'nın bir katil olduğunu, annesini öldürdüğü gibi Stuart Taylor'ı da öldürdüğünü ifade etti. Stuart Taylor'ın otopsi raporuna kadar bu çağrıyı ciddiye almayan polis, otopside Taylor'ın bedeninde fare zehri yoluyla arsenik tespit edilince harekete geçti. O ana kadar Velma'nın hayatında meydana gelen tüm trajik ölümleri incelemeye başlayan polis, her seferinde aynı fare zehrinin izlerine rastladı.
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Velma, sonradan toplam dört kişiyi öldürdüğünü itiraf eder. Yine de Thomas Burke'ü kazara öldürdüğünü, Jennings Barfield'ın ise gerçekten hastalandığını ileri sürer. Burke için artık çok geç olsa da, Jennings konusunda yalan söylediği maktülün bedeninde bulunan fare zehriyle ortaya çıkar. ABD'de idam cezasının yeniden yürürlüğe girmesinden bu yana idamla yargılanan ilk kadın haline gelen Velma'nın hayatı, kısa bir süre içinde bir medya sirki haline gelir. Psikiyatristi Velma'nın ruh sağlığının yerinde olmadığına dair yargıcı ikna etmeye çalışsa da, başarılı olamaz. Jürinin ve yargıcın kararı neticesinde Velma Barfield idam cezasına çarptırılır. Kamuoyu da çoğu zaman olduğu gibi ikiye bölünür. Bir yandan onun adına ilahiler okuyarak serbest bırakılmasını isteyen kitle (Velma aşırı dindar biriydi) diğer yandan onun suçlu olduğunu ve bir köpek gibi itlaf edilmesini talep eden kitle...
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Son yemeğinde bir paket cips ve kola isteyen Velma'nın idam cezası, 2 Kasım 1984 yılında zehirli iğneyle infaz edilir. Ondan geriye dışarıda onun için mum yakıp ilahiler söyleyen kitlenin gürültüsü kalır.

»      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 10:45 

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