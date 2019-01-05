Pango Ekibinden Haberler.com'a Lezzet Sürprizi

1 LEZZET KUYRUĞU Pango ekibinin sunuma başlamasıyla beraber, ağız sulandıran bir koku tüm binaya yayıldı. Kokuyu duyan tüm çalışanlar da yavaş yavaş gelmeye başladı.

2 LVİV'DE ŞUBELERİ VAR Yurtdışında sadece birkaç ülkede satılan ve satıldığı dükkanların önünde uzun kuyruklar oluşmasına neden olan mini pankekler, Türkiye'de Pango markasıyla Moda ve Karaköy'de bulunuyor. Nurettin Erzen, Gizem Gündoğdu girişimiyle kurulan Pango'ya aralarında Şakir Yıldız, barista Fatih Can Otay'ın da bulunduğu harika bir ekip eşlik ediyor. Aynı zamanda aynı Türk girişimiyle Pango'nun Lviv'de de bir şubesi bulunuyor.

3 ŞİRKET CEO'SU PANKEK YAPTI İçinde Haberler.com'un da bulunduğu Grup Şirketlerimizin CEO'su Sümeyra Teymur da pankek yaptı.

4 Pango Ekibinden tam not alan CEO'muz hamurun özel tarifini alamasa da eğlenceli, bir o kadar samimi görüntüler yaşanmasına neden oldu.

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