Son Dakika Haberleri: Pango Ekibinden Haberler.com'a Lezzet Sürprizi

Pango Ekibinden Haberler.com'a Lezzet Sürprizi

1 saat önce

Türkiye'de bir ilk olan küçük pankekleriyle nam salan Pango, Haberler.com ekibine sürpriz ziyarette bulundu. Pango ekibi özel formüllü hamuruyla, tüm araçlarıyla ve ekibiyle hazır bir şekilde bir anda etkinlik alanımızda belirdi.

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LEZZET KUYRUĞU
LEZZET KUYRUĞU
Pango ekibinin sunuma başlamasıyla beraber, ağız sulandıran bir koku tüm binaya yayıldı. Kokuyu duyan tüm çalışanlar da yavaş yavaş gelmeye başladı.
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LVİV'DE ŞUBELERİ VAR
LVİVDE ŞUBELERİ VAR
Yurtdışında sadece birkaç ülkede satılan ve satıldığı dükkanların önünde uzun kuyruklar oluşmasına neden olan mini pankekler, Türkiye'de Pango markasıyla Moda ve Karaköy'de bulunuyor. Nurettin Erzen, Gizem Gündoğdu girişimiyle kurulan Pango'ya aralarında Şakir Yıldız, barista Fatih Can Otay'ın da bulunduğu harika bir ekip eşlik ediyor. Aynı zamanda aynı Türk girişimiyle Pango'nun Lviv'de de bir şubesi bulunuyor.
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ŞİRKET CEO'SU PANKEK YAPTI
ŞİRKET CEOSU PANKEK YAPTI
İçinde Haberler.com'un da bulunduğu Grup Şirketlerimizin CEO'su Sümeyra Teymur da pankek yaptı.
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Pango Ekibinden tam not alan CEO'muz hamurun özel tarifini alamasa da eğlenceli, bir o kadar samimi görüntüler yaşanmasına neden oldu.
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»      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 04:05 

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