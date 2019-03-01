Son Dakika Haberleri: Panoramik Olarak Çekilen Ama Gerçeküstü Bir Görüntü Elde Edilen 11 Fotoğraf

Panoramik Olarak Çekilen Ama Gerçeküstü Bir Görüntü Elde Edilen 11 Fotoğraf

1 saat önce

Birbirinden yaratıcı fotoğrafların çıktığı geniş açılı panoramik fotoğraf modu, çok güzel işler ortaya koysa da her zaman istenilen sahneyi çekemeyebiliyor. İşte panoramik modda çekilen 11 komik fotoğraf...

1
Toplamda kaç parça sayabiliyorsunuz?
Toplamda kaç parça sayabiliyorsunuz?
2
Amanın! Panaromik fotoğraflar ne ikizler doğuruyor!
Amanın! Panaromik fotoğraflar ne ikizler doğuruyor!
3
Neyin nerede olduğunu pek anlamadığımız son derece ilginç bir panoramik kare.
Neyin nerede olduğunu pek anlamadığımız son derece ilginç bir panoramik kare.
4
Bu koşucu kardeşimiz kendini klonlamaya çalışıyor gibi..
Bu koşucu kardeşimiz kendini klonlamaya çalışıyor gibi..
5
Bu kadının ellerine ne yaptınız!
Bu kadının ellerine ne yaptınız!
6
Yeni bir Mini modeli gibi!
Yeni bir Mini modeli gibi!
7
Kediciğe bakın! Sosis köpeğine dönüşmüş gibi görünüyor!
Kediciğe bakın! Sosis köpeğine dönüşmüş gibi görünüyor!
8
Bu panoramik kare, sihirbazların ikiye bölme hilesine meydan okuyor!
Bu panoramik kare, sihirbazların ikiye bölme hilesine meydan okuyor!
9
Köpekcik nereye gideceği konusunda epey kararsız kalmış!
Köpekcik nereye gideceği konusunda epey kararsız kalmış!
10
Bu yeni bir köpek cinsi mi?
Bu yeni bir köpek cinsi mi?
11
Bir elin nesi var iki elin sesi var!
Bir elin nesi var iki elin sesi var!

»      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 10:44 

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YORUMLAR (6)
  • baba vanga: istanbulda konut fiyatları dip kiralık daire bolluğu var taş yığını binalarınız para etmiyor duvarlarınımı kemireceğiz allah belanızı versin Cevap Yaz 1 0 Yayından Kaldır
  • sordadiyelim: bunu haber diye sayfayı dolduran Muhabir arkadaş yav sen ne içiyorsun topluma da ikram et çok gereksiz ve saçma bir haberrr Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
  • ALİ: bu haber bizim geleceğimiz için çok önemli bir haber olmuş.hazırlayanları tebrik ederim.bizler için güzel bir kazanım oldu. Cevap Yaz 24 1 Yayından Kaldır
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