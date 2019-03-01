Panoramik Olarak Çekilen Ama Gerçeküstü Bir Görüntü Elde Edilen 11 Fotoğraf
1 saat önce
Birbirinden yaratıcı fotoğrafların çıktığı geniş açılı panoramik fotoğraf modu, çok güzel işler ortaya koysa da her zaman istenilen sahneyi çekemeyebiliyor. İşte panoramik modda çekilen 11 komik fotoğraf...
1
Toplamda kaç parça sayabiliyorsunuz?
2
Amanın! Panaromik fotoğraflar ne ikizler doğuruyor!
3
Neyin nerede olduğunu pek anlamadığımız son derece ilginç bir panoramik kare.
4
Bu koşucu kardeşimiz kendini klonlamaya çalışıyor gibi..
5
Bu kadının ellerine ne yaptınız!
6
Yeni bir Mini modeli gibi!
7
Kediciğe bakın! Sosis köpeğine dönüşmüş gibi görünüyor!
8
Bu panoramik kare, sihirbazların ikiye bölme hilesine meydan okuyor!
9
Köpekcik nereye gideceği konusunda epey kararsız kalmış!
10
Bu yeni bir köpek cinsi mi?
11
Bir elin nesi var iki elin sesi var!
Son Dakika
» Fotogaleri
Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 10:44
Diğer Galeriler
Güzel Oyuncunun Üçlü İlişkisi Sona Erdi, Yola Erkek Arkadaşıyla Devam Ediyor!
Güzelliğiyle Baş Döndüren Bond Kızı'ydı, Botokstan Tanınmaz Halde
Ağaçta Uyuyan Mükemmel Kamufle Baykuşları Görebiliyor musunuz?
Yatak Odasından Yaptığı Ateşli Özçekimlerle, Ayda 22 Bin Lira Kazanıyor!