Papağana İşkence Videosuyla Ortalığı Ayağa Kaldıran MasterChef Murat'ın Olayları

1 MASTERCHEF'İN OLAYLI YARIŞMACISI MasterChef Türkiye'ye katıldığı günden beri dillerden düşmeyen Murat, sık sık olaylarla gündeme geliyordu. Yarışma arkadaşlarına müdahale eden, sözlü ve fiziki engellemelerde bulunan Murat, jüri üyeleri tarafından uyarılıyordu.

2 CANLI YAYINDA KÜFÜR ETTİ Bardağı taşıran olay yayınlanan önceki bölümde yaşandı. Canlı yayında yemek yaparken Bergen'in 'Sen Affetsen Ben Affetmem" şarkısını söyleyen Murat, ara sıra sinirden kendinden geçerek küfretti. MasterChef Türkiye'nin jürisi profesyonel şefler Mehmet Yalçınkaya, Hazer Amani ve Somer Sivrioğlu, aralarında toplanarak Murat Özdemir'i diskalifiye etme kararı aldı.

3 KOVULDUKTAN SONRA JÜRİLERE KÜFÜR ETTİ Yarışmadan diskalifiye olan Murat Özdemir, yaptığı canlı yayında gözyaşları içinde öfkeden deliye döndü. Özdemir, "Gelin lan, topunuz gelin. Toplanın da gelin çünkü tek tek bir işe yaramazsınız." dedi.

4 YEMEKTEYİZ'DEN DE KOVULMUŞTU Katıldığı Yemekteyiz'de yaptığı davranışlarla sunucu Onur Büyüktopçuyu çıldırtan Murat, final akşamı kovulmuştu.

5 ÇIRAĞAN'DA AŞÇI OLARAK ÇALIŞIYORDU KOVULDU Murat, 2000'de Çırağan'da aşçı olarak görev yapmış. 2002 yılında ise kovulmuş. Murat'a göre, cazibesi nedeniyle kovulmuş. Çırağan macerasını şöyle anlatıyor fenomen haline gelen Murat Özdemir: "Çırağan'dan sadece ben değil tam 240 kişi çıkarıldı. O sıralarda 11 Eylül olduğu için Türkiye'ye gelen turist sayısı çok azalmıştı. Atılacaklar listesinin en başındaydım gerçi. 17 yaşındaki Rus hostes Olga'yı baştan çıkardım. Kız çok güzel olduğu için herkes beni acayip kıskanıyordu... Otel yönetimi ise eski aşçılarının tamamen profesyonel nedenlerle işten çıkarıldığını söylüyor.

6 CANLI YAYIN AÇIP, BİLEKLERİNİ KESTİ Murat Özdemir, Instagram hesabından yaptığı canlı yayında meyve bıçağıyla bileğini ve kolunu kesti. Gözaltına alınan Özdemir serbest bırakıldı.

7 PAPAĞANINA İŞKENCE ETTİ Özdemir son olarak, papağana işkence videosuyla herkesi çıldırttı. Papağanaın boğazından sıkarak eziyet etti, papağanın nefessiz kalışı ve acı içinde haykırışı görüntülere yansıdı. İşkence videosunda papağana, "Acun baba diyeceksin, yoksa Acun baba..." gibi kinayeli sözler kullanan Özdemir derhal gözaltına alındı.

8 AKIL HASTANESİNE SEVK EDİLDİ Murat Özdemir, akıl sağlığı yönünden idari olarak gereğinin yapılması için İstanbul Valiliğine teslim edildi.