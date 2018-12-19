Son Dakika Haberleri: Papağana İşkence Videosuyla Ortalığı Ayağa Kaldıran MasterChef Murat'ın Olayları

Papağana İşkence Videosuyla Ortalığı Ayağa Kaldıran MasterChef Murat'ın Olayları

11 saat önce

Papağana işkence videosuyla gündemi sarsan Murat Özdemir'in bu ilk vukuatı değil. Normal olmadığının sinyallerini daha önce de vermişti. İşte Masterchef Murat'ın tüm vukuatları...

1
MASTERCHEF'İN OLAYLI YARIŞMACISI
MASTERCHEFİN OLAYLI YARIŞMACISI
MasterChef Türkiye'ye katıldığı günden beri dillerden düşmeyen Murat, sık sık olaylarla gündeme geliyordu. Yarışma arkadaşlarına müdahale eden, sözlü ve fiziki engellemelerde bulunan Murat, jüri üyeleri tarafından uyarılıyordu.
2
CANLI YAYINDA KÜFÜR ETTİ
CANLI YAYINDA KÜFÜR ETTİ
Bardağı taşıran olay yayınlanan önceki bölümde yaşandı. Canlı yayında yemek yaparken Bergen'in 'Sen Affetsen Ben Affetmem" şarkısını söyleyen Murat, ara sıra sinirden kendinden geçerek küfretti. MasterChef Türkiye'nin jürisi profesyonel şefler Mehmet Yalçınkaya, Hazer Amani ve Somer Sivrioğlu, aralarında toplanarak Murat Özdemir'i diskalifiye etme kararı aldı.
3
KOVULDUKTAN SONRA JÜRİLERE KÜFÜR ETTİ
KOVULDUKTAN SONRA JÜRİLERE KÜFÜR ETTİ
Yarışmadan diskalifiye olan Murat Özdemir, yaptığı canlı yayında gözyaşları içinde öfkeden deliye döndü. Özdemir, "Gelin lan, topunuz gelin. Toplanın da gelin çünkü tek tek bir işe yaramazsınız." dedi.
4
YEMEKTEYİZ'DEN DE KOVULMUŞTU
YEMEKTEYİZDEN DE KOVULMUŞTU
Katıldığı Yemekteyiz'de yaptığı davranışlarla sunucu Onur Büyüktopçuyu çıldırtan Murat, final akşamı kovulmuştu.
5
ÇIRAĞAN'DA AŞÇI OLARAK ÇALIŞIYORDU KOVULDU
ÇIRAĞANDA AŞÇI OLARAK ÇALIŞIYORDU KOVULDU
Murat, 2000'de Çırağan'da aşçı olarak görev yapmış. 2002 yılında ise kovulmuş. Murat'a göre, cazibesi nedeniyle kovulmuş. Çırağan macerasını şöyle anlatıyor fenomen haline gelen Murat Özdemir: "Çırağan'dan sadece ben değil tam 240 kişi çıkarıldı. O sıralarda 11 Eylül olduğu için Türkiye'ye gelen turist sayısı çok azalmıştı. Atılacaklar listesinin en başındaydım gerçi. 17 yaşındaki Rus hostes Olga'yı baştan çıkardım. Kız çok güzel olduğu için herkes beni acayip kıskanıyordu... Otel yönetimi ise eski aşçılarının tamamen profesyonel nedenlerle işten çıkarıldığını söylüyor.
6
CANLI YAYIN AÇIP, BİLEKLERİNİ KESTİ
CANLI YAYIN AÇIP, BİLEKLERİNİ KESTİ
Murat Özdemir, Instagram hesabından yaptığı canlı yayında meyve bıçağıyla bileğini ve kolunu kesti. Gözaltına alınan Özdemir serbest bırakıldı.
7
PAPAĞANINA İŞKENCE ETTİ
PAPAĞANINA İŞKENCE ETTİ
Özdemir son olarak, papağana işkence videosuyla herkesi çıldırttı. Papağanaın boğazından sıkarak eziyet etti, papağanın nefessiz kalışı ve acı içinde haykırışı görüntülere yansıdı. İşkence videosunda papağana, "Acun baba diyeceksin, yoksa Acun baba..." gibi kinayeli sözler kullanan Özdemir derhal gözaltına alındı.
8
AKIL HASTANESİNE SEVK EDİLDİ
AKIL HASTANESİNE SEVK EDİLDİ
Murat Özdemir, akıl sağlığı yönünden idari olarak gereğinin yapılması için İstanbul Valiliğine teslim edildi.
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»      Haber Yayın Tarihi : 19.12.2018 07:52 

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YORUMLAR (10)
  • beni aydınlatın: Bir yarısmaya katılmadan önce bır ön görüşme olmuyor mu elini kolunu sallayan böyle yarısmalara katılıp ınsanların görselıne mı sokuluyor adaın normal olmadıgını anlamak cok mu zor yoksa normal olmadıgını görmek ve bılmek daha cok ızlenme ve para kazanma getırır dıye bılerek mı yapıldı Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
  • çorbacı amcan: herşey bi tarafa da bu zınbırtı size iyi bir sermaye oldu dimi sevgili haberciler. gelim size bir sıcak çorba ikram edeyim. Cevap Yaz 4 0 Yayından Kaldır
  • 123: Yemektteyizdede cheef yarismasindada izleme fırsatım oldu böyle sikandallari çıkmadan önce eşime dedim ki bu adam normalde değil çok gecmediki haklı çıkmayim yanlız baydı 10 manşetten 8 ı bu gereksiz Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
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