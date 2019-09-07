Para karşılığı cinsel ilişki itirafıyla olay olan yıldız, eğlenceye doyamadı!

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Aşk Adası yarışmasıyla ünlenen televizyon yıldızı Lauren Goodger, Londra'da bir eğlence mekanından çıkarken görüntülendi.
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Kahverengi ekose detaylı takımıyla oldukça iddialı görünen yıldız, kıvrımlı fiziğini sergilemekten geri durmamıştı.
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Alkolün etkisiyle sersemleştiği gözlenen Goodger, kahverengi takımını, Chanel marka siyah bir çantayla tamamladı.
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Paparazzilere uzun uzun poz veren Goodger, geçtiğimiz günlerde bulunduğu para karşılığı cinsel ilişki itirafıyla çok konuşulmuştu.
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Goodger, bazı iş adamlarının kendisine yarışma bittikten sonra para karşılığı cinsel ilişkiye girmeyi teklif ettiğini iddia ederek, 40 bin pound ( yaklaşık 300 bin TL) bir teklifte bulunulduğunu bile anlattı.
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Bu teklifi geri çevirdiğini söyleyen yıldız, Aşk Adası ve Towie gibi televizyon programlarından sonra işsiz kalan kadın yarışmacıların, hayatını bu şekilde sürdürdüğünü söyledi.