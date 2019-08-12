Son Dakika Haberleri: Paraya para demiyor! Terliğinin fiyatı 3 bin lira
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Paraya para demiyor! Terliğinin fiyatı 3 bin lira

2 saat önce

Amazon'un sahibi ABD'li Jeff Bezos, eski eşine ödediği 38 milyar dolarlık tazminata rağmen Saint-Tropez'de Prada marka terliği ve pahalı kıyafetleriyle gününü gün ediyor.

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Günlük kirası 400 bin euro olan yatla Akdeniz'i gezen 55yaşındaki Amazon'un sahibi ABD'li Jeff Bezos, sevgilisi Lauren Sanchez ile (49) Fransa'nın ünlü sahili Saint Tropez'de görüntülendi.
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Bezos, 111.7 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin insanı unvanına sahip. Bezos, eski eşine ödediği 38 milyar dolarlık tazminata rağmen kız arkadaşı Lauren Sanchez'le gününü gün etmeye devam ediyor.
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Bezos'un tatil kıyafetlerine harcadığı paralar da dillere dolandı.
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Bezos'un Prada marka sandaletlerinin fiyatının 531 dolar (3 bin TL), deniz şortunun 209 dolar, gözlüklerinin ise 365 dolar olduğu belirtildi.
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Haber Yayın Tarihi: 12.08.2019 01:18 
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