Paraya para demiyor! Terliğinin fiyatı 3 bin lira

1 Günlük kirası 400 bin euro olan yatla Akdeniz'i gezen 55yaşındaki Amazon'un sahibi ABD'li Jeff Bezos, sevgilisi Lauren Sanchez ile (49) Fransa'nın ünlü sahili Saint Tropez'de görüntülendi.

2 Bezos, 111.7 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin insanı unvanına sahip. Bezos, eski eşine ödediği 38 milyar dolarlık tazminata rağmen kız arkadaşı Lauren Sanchez'le gününü gün etmeye devam ediyor.

3 Bezos'un tatil kıyafetlerine harcadığı paralar da dillere dolandı.

4 Bezos'un Prada marka sandaletlerinin fiyatının 531 dolar (3 bin TL), deniz şortunun 209 dolar, gözlüklerinin ise 365 dolar olduğu belirtildi.

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