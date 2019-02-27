Payitaht Abdülhamid'in Yıldızı, Bakın Kimin Kardeşi Çıktı

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Hangi dizilerde oynadı?

Bülent İnal, "Azad" dizisinde Urfalı Azad, Kurşun Yarası'nda işgal altındaki Ege'de mert bir kaymakam ve Kanal D'nin dizisi Ihlamurlar Altında'da varoş delikanlısı Yılmaz'ı oynadı. "Karayılan" dizisinde de rol almış olan Bülent İnal Star Tv'de yayınlanmakta olan "Kalpsiz Adam" dizisinde Oktay rolünü canlandırdı. 2009 yılında Show Tv de "Bu Kalp Seni Unutur Mu" dizisinde Sinan isimli karakteri canlandıran Bülent İnal, Bergüzar Korel ile Atv de yayınlanan Bitmeyen Şarkı adlı dizide başrolü paylaştı.