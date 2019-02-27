Son Dakika Haberleri: Payitaht Abdülhamid'in Yıldızı, Bakın Kimin Kardeşi Çıktı

Payitaht Abdülhamid'in Yıldızı, Bakın Kimin Kardeşi Çıktı

17 saat önce

Trabzonspor, Ümraniyespor'a 3-1 yenilerek Ziraat Türkiye Kupası'na veda ederken maçı izleyenler arasında Payitaht Abdülhamid dizisinin yıldızı Bülent İnal da vardı. Bakın Bülent İnal, hangi sporcunun kardeşi çıktı.

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Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanşında Başakşehir tribünlerinde sürpriz bir izleyici vardı. Payitaht Abdülhamid dizisinin başrol oyuncusu Bülent İnal, karşılaşmayı tribünden takip etti.
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Bülent İnal'ın, Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman'ın yardımcılarından Ümit İnal'ın kardeşi olduğu öğrenildi.
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Bülent İnal kimdir?
Bülent İnal kimdir?
Mehmet Bülent İnal,19 Mayıs 1973; Hilvan, Şanlıurfa, Türk oyuncu. Hilvan'da doğan Bülent İnal, 9 Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümü Oyunculuk Ana Sanat Dalı mezunudur.
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Hangi dizilerde oynadı?
Hangi dizilerde oynadı?
Bülent İnal, "Azad" dizisinde Urfalı Azad, Kurşun Yarası'nda işgal altındaki Ege'de mert bir kaymakam ve Kanal D'nin dizisi Ihlamurlar Altında'da varoş delikanlısı Yılmaz'ı oynadı. "Karayılan" dizisinde de rol almış olan Bülent İnal Star Tv'de yayınlanmakta olan "Kalpsiz Adam" dizisinde Oktay rolünü canlandırdı. 2009 yılında Show Tv de "Bu Kalp Seni Unutur Mu" dizisinde Sinan isimli karakteri canlandıran Bülent İnal, Bergüzar Korel ile Atv de yayınlanan Bitmeyen Şarkı adlı dizide başrolü paylaştı.
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Sultan 2. Abdulhamit karakterine hayat veriyor
Sultan 2. Abdulhamit karakterine hayat veriyor
Daha sonra 2013 yılında Atv'de yayınlanmaya başlayan "Tatar Ramazan" dizinde Ramazan karakterini oynadı. 2014 sonbaharında Kanal D'de başlayan "Urfalıyam Ezelden" dizisinde Cemal adlı karakteri canlandırmaktadır. Şu an TRT 1' de Payitaht "Abdülhamid" dizisinde Sultan 2.Abdulhamid'i karakterini canlandırmaktadır.
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Bülent İnal, 2011 yılında Melis Tüysüz ile evlendi ve çiftin Çınar adında bir çocukları var.
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İşte Bülent İnal'ın Instagram paylaşımlarından bazıları...

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»      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 03:31 

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YORUMLAR (2)
  • ...: Padişah özentisi filmlerle ne amaçlanıyor. Demokrasiyi hala özümseyemediniz mi Tarihte yaptıkları belli olanlara itibar kazandırmak niye Cevap Yaz 2 4 Yayından Kaldır derya: İnsanlar 500 yıl birey olmaktan uzakta, padişah fermanlarıyla yönetilmiş. Haliyle köleliğe alışmışlar ondandır. Gerçek sorgulayan,düşünen birey olmaktan uzak halkımız malesef 1 1 Yayından Kaldır nuri: tarih o günün şartlarında değerlendirilir 0 0 Yayından Kaldır ADAM: sen git sorvivor seyret kuzum dedelerin anlamadı ki sen anlayasın 0 1 Yayından Kaldır


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