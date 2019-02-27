Payitaht Abdülhamid'in Yıldızı, Bakın Kimin Kardeşi Çıktı

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Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanşında Başakşehir tribünlerinde sürpriz bir izleyici vardı. Payitaht Abdülhamid dizisinin başrol oyuncusu Bülent İnal, karşılaşmayı tribünden takip etti.
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Bülent İnal'ın, Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman'ın yardımcılarından Ümit İnal'ın kardeşi olduğu öğrenildi.
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Bülent İnal kimdir?
Mehmet Bülent İnal,19 Mayıs 1973; Hilvan, Şanlıurfa, Türk oyuncu. Hilvan'da doğan Bülent İnal, 9 Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümü Oyunculuk Ana Sanat Dalı mezunudur.
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Hangi dizilerde oynadı?
Bülent İnal, "Azad" dizisinde Urfalı Azad, Kurşun Yarası'nda işgal altındaki Ege'de mert bir kaymakam ve Kanal D'nin dizisi Ihlamurlar Altında'da varoş delikanlısı Yılmaz'ı oynadı. "Karayılan" dizisinde de rol almış olan Bülent İnal Star Tv'de yayınlanmakta olan "Kalpsiz Adam" dizisinde Oktay rolünü canlandırdı. 2009 yılında Show Tv de "Bu Kalp Seni Unutur Mu" dizisinde Sinan isimli karakteri canlandıran Bülent İnal, Bergüzar Korel ile Atv de yayınlanan Bitmeyen Şarkı adlı dizide başrolü paylaştı.
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Sultan 2. Abdulhamit karakterine hayat veriyor
Daha sonra 2013 yılında Atv'de yayınlanmaya başlayan "Tatar Ramazan" dizinde Ramazan karakterini oynadı. 2014 sonbaharında Kanal D'de başlayan "Urfalıyam Ezelden" dizisinde Cemal adlı karakteri canlandırmaktadır. Şu an TRT 1' de Payitaht "Abdülhamid" dizisinde Sultan 2.Abdulhamid'i karakterini canlandırmaktadır.
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Bülent İnal, 2011 yılında Melis Tüysüz ile evlendi ve çiftin Çınar adında bir çocukları var.
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İşte Bülent İnal'ın Instagram paylaşımlarından bazıları...