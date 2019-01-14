Peru'daki Gökkuşağı Dağı Görenleri Büyülüyor! İşte, Bu Eşi Benzeri Olmayan Dağın Sırrı...

1 Gökkuşağı Dağı, Peru Cusco bölgesinde yer alıyor. Bölgenin orijinal adı Vinicusca ve dağ, "Montana De Siete Colores" yani Türkçesi Yedi Renk Dağı olarak adlandırılıyor.

2 Gökyüzünün yeryüzündeki temsilii bu dağ, turistleri Peru'ya çeken doğal bir güzellik...

3 Peki, bu dağın katman katman gökyüzünün renklerini yansıtmasının sırrı nedir?

4 Bu doğal güzelliğin sebebi, Vinicunca bölgesindeki karların erimesi ile beraber toprak aşınmaya başlarken farklı mineral tabakalarının dağ boyunca katman halinde açığa çıkmasıdır.

5 Tam kartpostallık bu görüntünün kırmızı rengi, oksitlenmiş demirden geliyor.

6 Birçok dağcının mutlaka ilgisini çeken bu dağın sarı tonu ise demir sülfürün varlığına işaret..

7 Bu özenli yapının mor-kahverengi karışımı götit ve oksitlenmiş limonitin bize sunduğu bir armağan..

8 Ve son olarak yeşilin kaynağı ise bize tanıdık gelen bir mineral olan kloritten...

9 Bu kendini sürekli izleten dağı ziyaret etmek isteyenler için hava durumuna dikkat etmeleri önerilirken zorlu bir yolculuk olduğu hakkında bilgiler veriliyor