Son Dakika Haberleri: Peru'daki Gökkuşağı Dağı Görenleri Büyülüyor! İşte, Bu Eşi Benzeri Olmayan Dağın Sırrı...

Peru'daki Gökkuşağı Dağı Görenleri Büyülüyor! İşte, Bu Eşi Benzeri Olmayan Dağın Sırrı...

1 saat önce

Dünyanın doğal güzelliklerinden Peru'daki Gökkuşağı Dağı renkleri ile görenlere muhteşem bir manzara sunuyor. İşte, Gökkuşağı Dağı'nın sırrı...

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Gökkuşağı Dağı, Peru Cusco bölgesinde yer alıyor. Bölgenin orijinal adı Vinicusca ve dağ, "Montana De Siete Colores" yani Türkçesi Yedi Renk Dağı olarak adlandırılıyor.
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Gökyüzünün yeryüzündeki temsilii bu dağ, turistleri Peru'ya çeken doğal bir güzellik...
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Peki, bu dağın katman katman gökyüzünün renklerini yansıtmasının sırrı nedir?
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Bu doğal güzelliğin sebebi, Vinicunca bölgesindeki karların erimesi ile beraber toprak aşınmaya başlarken farklı mineral tabakalarının dağ boyunca katman halinde açığa çıkmasıdır.
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Tam kartpostallık bu görüntünün kırmızı rengi, oksitlenmiş demirden geliyor.
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Birçok dağcının mutlaka ilgisini çeken bu dağın sarı tonu ise demir sülfürün varlığına işaret..
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Bu özenli yapının mor-kahverengi karışımı götit ve oksitlenmiş limonitin bize sunduğu bir armağan..
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Ve son olarak yeşilin kaynağı ise bize tanıdık gelen bir mineral olan kloritten...
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Bu kendini sürekli izleten dağı ziyaret etmek isteyenler için hava durumuna dikkat etmeleri önerilirken zorlu bir yolculuk olduğu hakkında bilgiler veriliyor
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Bu nefis manzaralara sahip dağa gitmek isteyenler başkent Lima'dan Cusco'ya gitmeli ve ordan da 3 saat süren bir otobüs yolculuğu yapmalısınız. Eğer can alıcı manzaraya ulaşmak istiyorsanız biraz daha zahmet etmeniz, 10 km yürümeniz gerek.

»      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 09:48 

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