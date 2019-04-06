Piknik Yapılabilecek 10 Muhteşem Yer!

1 Hafta sonu kaçamak yapmak isteyenlere bir diğer önerimiz de Ağva. İstanbul'un Şile ilçesine bağlı bu tatlı belde hem günübirlikçiler için hem de hafta sonu konaklamalı bir yer arayanlar için ideal.

2 Ankara Güdül ilçesi, Sorgun köyü yöresinde bulunan orman alanı ve içerisindeki gölet, başkentin doğal zenginliklerinden biri. Piknik yerinde bulunan kır gazinosu ise emrinize amade.

3 İstanbul Büyükada Dilburnu, piknik yapmak isteyenler için ideal bir adres. Burada hem denize girebilir hem de piknik alanında yer alan restoran, kafe, çocuk oyun alanlarından yararlanabilirsiniz. Üstelik mangal yapmak da serbest. E şahane değil mi?

4 Eskişehir kent merkezine 7 km. uzaklıkta bulunan Orman Fidanlığı, Karacaşehir Köyü ve Porsuk Çayı'nın hemen yanında. Karacaşehir Kalesi'ne de komşu olan piknik yerine toplu taşıma araçlarıyla da gidilebiliyor olması gayet güzel.

5 Yemyeşil ağaç ve çimenleri, masmavi süs havuzları ile Kadıköy'ün akciğeri gibi olan Özgürlük Parkı'nda piknik alanları dışında koşu parkuru, basketbol, futbol sahası, buz pateni ve tenis kortu var.

6 Kocayayla, Bursa'nın güzel piknik alanı. 400 bin metrekare orman alanına sahip yayla, çadır kampı ve karavan için çok elverişli. Suuçtu Şelalesi, Botanik Park, Kirazlıyayla görülmesi gereken diğer mesire yerleri. Gitmişken iyice gezin.

7 Maçka Demokrasi Parkı, Nişantaşı, Beşiktaş, Gümüşsuyu ve Cihangir sakinlerinin buluşma noktası. Piknik sepetini kapan soluğu burada alıyor. Köpek sahiplerinin de tercih ettiği parka metroyla da gidebilirsiniz.



8 Belgrad Ormanı'nda piknik yapabileceğiniz bölgeler, ormanın içinde yer alan Ayvat Bendi, Bentler, Binbaşı Çeşmesi, Falih Rıfkı Atay, Fatih Çeşmesi, Irmak, Kirazlıbent, Kömürcübent, Kurt Kemeri, Mehmet Akif Ersoy ve Neşet Suyu.