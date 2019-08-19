Son Dakika Haberleri: Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp'a iki bomba özellik geliyor!
Son Dakika Fotogaleri

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp'a iki bomba özellik geliyor!

1 saat önce

Facebook'un bünyesinde bulunan ve en popüler mesajlaşma uygulaması olan WhatsApp'a iki bomba özellik geliyor.

1
WhatsApp, WhatsApp Web'e entegre etmeye hazırlandığı özellikleriyle gündeme geldi.
2
Kullanıcılara sunulmaya hazırlanan özelliklerden birincisi, sohbette gönderilen çıkartmaları gruplandırma özelliği...
3
İkincisi ise fotoğrafları bir albüm haline getirmekle ilgili. Bu özellikle fotoğraflar albüm yapılarak karşı tarafa rahat bir şekilde gönderilebilecek.
4
Yeni iki özellikten söz etmişken, popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ı daha kullanışlı hale getirmekte yine sizin elinizde.
5
Emoji bulma kolaylığı
Emoji bulma kolaylığı
İstediğiniz emojiyi kelime ile aratıp bulabilirsiniz. Evet, yanlış duymadınız. Adeta emojiler cenneti olan WhatsApp'ta, o an ihtiyacınız olan emojiyi kelimeyle aratarak bulabilirsiniz. Ancak bu özelliği kullanmak için 'auto correct' özelliğinizin açık olması gerekiyor.
6
Mesajınızın okunup okunmadığını takip edin
Mesajınızın okunup okunmadığını takip edin
Gönderdiğiniz mesajı basılı tutarak çıkan "Bilgi" opsiyonunu tıklayarak bir tikin ne zaman maviye dönüştüğünü görebilirsiniz. Aynı işlemi attığınız mesajı kaydırarak da yapabilirsiniz.
7
Bu işlem sayesinde attığınız mesajın karşı tarafa iletilip iletilmediğini ve okunup okunmadığını takip edebiliyorsunuz.
8
Paranız çöpe gitmesin
Paranız çöpe gitmesin
"Ayarlar"lardan "Veri Kullanımı"na tıklayarak, "Medyanın otomatik olarak indirilmesi" ayarlarını değiştirebilirsiniz.
9
"Mobil veri kullanırken" düğmesine tıklayarak, verilerin wifi'sız ortamlarda indirilmesi opsiyonunu kapatabilirsiniz.


Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 10:34 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR (1)


Diğer Galeriler

Umumi tuvalette cinsel ilişkiye girenler yandı! Bu uygulama rezil rüsva ediyor Rus Kim Kardashian, Instagram paylaşımlarıyla servetine servet katıyor! Moloz yığınlarının arasında bulundu, tarihi eser çıktı! Dünyanın en ünlü otomobiliydi 6,4 milyon dolara satıldı!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.8.2019 12:00:21. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp'a iki bomba özellik geliyor!
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]