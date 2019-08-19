Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp'a iki bomba özellik geliyor!

1
WhatsApp, WhatsApp Web'e entegre etmeye hazırlandığı özellikleriyle gündeme geldi.
2
Kullanıcılara sunulmaya hazırlanan özelliklerden birincisi, sohbette gönderilen çıkartmaları gruplandırma özelliği...
3
İkincisi ise fotoğrafları bir albüm haline getirmekle ilgili. Bu özellikle fotoğraflar albüm yapılarak karşı tarafa rahat bir şekilde gönderilebilecek.
4
Yeni iki özellikten söz etmişken, popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ı daha kullanışlı hale getirmekte yine sizin elinizde.
5
Emoji bulma kolaylığı
İstediğiniz emojiyi kelime ile aratıp bulabilirsiniz. Evet, yanlış duymadınız. Adeta emojiler cenneti olan WhatsApp'ta, o an ihtiyacınız olan emojiyi kelimeyle aratarak bulabilirsiniz. Ancak bu özelliği kullanmak için 'auto correct' özelliğinizin açık olması gerekiyor.
6
Mesajınızın okunup okunmadığını takip edin
Gönderdiğiniz mesajı basılı tutarak çıkan "Bilgi" opsiyonunu tıklayarak bir tikin ne zaman maviye dönüştüğünü görebilirsiniz. Aynı işlemi attığınız mesajı kaydırarak da yapabilirsiniz.
7
Bu işlem sayesinde attığınız mesajın karşı tarafa iletilip iletilmediğini ve okunup okunmadığını takip edebiliyorsunuz.
8
Paranız çöpe gitmesin
"Ayarlar"lardan "Veri Kullanımı"na tıklayarak, "Medyanın otomatik olarak indirilmesi" ayarlarını değiştirebilirsiniz.
9
"Mobil veri kullanırken" düğmesine tıklayarak, verilerin wifi'sız ortamlarda indirilmesi opsiyonunu kapatabilirsiniz.