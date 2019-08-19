Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp'a iki bomba özellik geliyor!

1 WhatsApp, WhatsApp Web'e entegre etmeye hazırlandığı özellikleriyle gündeme geldi.

2 Kullanıcılara sunulmaya hazırlanan özelliklerden birincisi, sohbette gönderilen çıkartmaları gruplandırma özelliği...

3 İkincisi ise fotoğrafları bir albüm haline getirmekle ilgili. Bu özellikle fotoğraflar albüm yapılarak karşı tarafa rahat bir şekilde gönderilebilecek.

4 Yeni iki özellikten söz etmişken, popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ı daha kullanışlı hale getirmekte yine sizin elinizde.



5 Emoji bulma kolaylığı İstediğiniz emojiyi kelime ile aratıp bulabilirsiniz. Evet, yanlış duymadınız. Adeta emojiler cenneti olan WhatsApp'ta, o an ihtiyacınız olan emojiyi kelimeyle aratarak bulabilirsiniz. Ancak bu özelliği kullanmak için 'auto correct' özelliğinizin açık olması gerekiyor.



6 Mesajınızın okunup okunmadığını takip edin Gönderdiğiniz mesajı basılı tutarak çıkan "Bilgi" opsiyonunu tıklayarak bir tikin ne zaman maviye dönüştüğünü görebilirsiniz. Aynı işlemi attığınız mesajı kaydırarak da yapabilirsiniz.



7 Bu işlem sayesinde attığınız mesajın karşı tarafa iletilip iletilmediğini ve okunup okunmadığını takip edebiliyorsunuz.



8 Paranız çöpe gitmesin "Ayarlar"lardan "Veri Kullanımı"na tıklayarak, "Medyanın otomatik olarak indirilmesi" ayarlarını değiştirebilirsiniz.

