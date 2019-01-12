Prag'ın 'Cinsel Oyuncak Müzesi' Turist Akınına Uğruyor!

1 Old Town Meydanı'na çok yakın olan ve girişi için 18 yaş sınırı bulunan bu müzede geçmiş yüzyıllardan günümüze geçen süre boyunca kullanılan cinsel ilişki makineleri sergileniyor.

2 "Cinsel güç ölçer koltuğu" ise müzenin olmazsa olmazı. Bu koltuğa oturduğunuz anda ışıklar yanıp, sirenler çalmaya başlıyor ve size sonucu bildiriyor.

3 Üç kattan oluşan bu müzede sadece ilişki makineleri değil, çıplak kadın figürleri, günlük eşyalar, sinema odası, geçmiş yüzyıllardan kalma Playboy dergiler de mevcut.

4 Almanya'dan 1910 tarihli el yapımı vibratör ve 1580 yapımı bekaret kemeri, Fransa'dan 1915 yapımı mastürbasyon aleti ve 1880 yılından röntgenci çömlek gibi burada sergilenen pek çok obje, dünyanın dört bir yanından toplanmış. Müze, toplamda 600 metrekareye yayılmış.

5 Aynalar, kırmızı duvarlar, pembe tüller, kadife perdeler, loş aydınlatmalar müzenin tümünde olduğu gibi burada da hakim unsurlardan…

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